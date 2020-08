Vino, piada e tanta musica a "Bertin Jazz" con Mauro Mussoni e tanti altri artisti

Il centro di Bertinoro torna a riempirsi di note con il secondo appuntamento di BertinJazz, in programma per la serata del 20 agosto: secondo la formula già ben collaudata, i visitatori del borgo la possibilità di assistere, fra un calice di vino e una piadina, a jam session di altissima qualità disseminate fra le piazze e le vie del centro storico.

Tre i concerti in scaletta. Dalle ore 21, in piazza Guido del Duca si esibirà il Mauro Mussoni Quintet. Sempre alle 21, in piazza della Libertà andrà in scena il : Lucchi Quartet feat. Roger Beaujolais.

Infine, dalle 22 presso la Locanda della Fortuna (via Frangipane 1) suonerà Frattini, Guidi, Schiumarini Trio

La partecipazione ai concerti è gratuita, nel rispetto delle norme di sicurezza. Durante la serata sarà attivo un servizio di navetta gratuito dalle 19.30 alle 00.30 dai parcheggi di via Allende e Via Badia.