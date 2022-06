Abiti usati e vintage al kg: all'Ex Atr sbarca la sostenibilità con "Vinokilo"

Fare shopping non è mai stato così sostenibile. Fa tappa a Forlì la più grande 'kg sale' di vintage e seconda mano sostenibile d'Europa che in 5 anni di attività, ha globalmente riallocato oltre 409.000 kg di vintage e second hand, con un risparmio di 11,2 milioni di metri cubi d’acqua e 6,2 milioni di kg di CO2.

All'Ex Atr arriva Vinokilo, da venerdì 10 a domenica 12 giugno, dalle 10 alle 22 (domenica fino alle 20) per tre giornate di acquisto di abbigliamento usato al kg. Vendita di vestiti pre-loved&vintage al kg , ma anche abiti di alta qualità e marche famose (dagli anni ’60 agli anni 2000)

Ci sarà anche la musica con i dj set di Tonki, Moovit e poi foodtruck. Sabato e domenica si potrà aprtecipare al workshop gratuito di skate a cura di SkateSchool Cesena. Come sempre per l'occasione sarà aperto il centro visite diI loco- Il museo diffuso dell'abbandono, a cura di Spazi Indecisi, visitabile gratuitamente per chiunque acquisti il biglietto di ingresso all'evento.

Informazioni:

Ingresso 3€ acquistando il biglietto al link bit.ly/vinokiloexatr. Biglietto alla porta 5€. 55€ al kg primo giorno, 50€ al kg secondo giorno, 45€ al kg terzo giorno. Si accettano solo pagamenti con carte di credito.