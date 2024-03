Violenza sulle donne, i comportamenti da non trascurare: se ne parla in un incontro

Martedì 26 marzo alle ore 20,30 presso il palazzone di Villafranca in via Tredici Novembre 88 organizzato dall'associazione "Il Palazzone", in collaborazione con il Centro Donna del Comune di Forlì, si terrà un incontro pubblico sul tema della violenza sulle donne. Alla serata saranno presenti la responsabile del Centro Donna Giulia Civelli e la psicologa Silvia Succi. Si tratta di un incontro di sensibilizzazione riguardo la violenza sulle donne, con focus sui segnali e i comportamenti che non devono essere trascurati già dalle prime volte che si vanno a manifestare, quali possono essere le conseguenze, a chi e come rivolgersi per ricevere supporto.