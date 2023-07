Visita alla Badia di Dovadola, a Rocca San Casciano e serata conviviale di solidarietà con l’Associazione Agaping nel ricordo di Benedetta

L’Associazione Agaping organizza lunedì 17 luglio alle 18 la visita guidata alla Badia di Dovadola, in cui è sepolta la Beata Benedetta Bianchi Porro. Seguirà il trasferimento a Rocca San Casciano dove è in programma la visita al paese, a piazza Garibaldi, alla Pieve di Santa Maria delle Lacrime e ad altri siti. Al termine, nell’area del Foro Boario, si svolgerà la conviviale, durante la quale ci sarà anche un momento culturale con interventi di Manuela Bianchi Porro, sorella della Beata di Dovadola, dei giornalisti Alessandro Rondoni e Quinto Cappelli, del parroco e direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Forlì-Bertinoro, don Giovanni Amati, ed altre testimonianze.

Saranno presenti anche il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, e quello di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti. Durante la serata verrà inoltre ricordata, ad un anno dalla morte, la prof.ssa Antonietta Tartagni, già direttrice della rivista “Il Nuovo Areopago” e presidente de La Nuova Agape editrice. Nell’occasione sarà distribuito il periodico l’Annuncio, dedicato alla Beata Benedetta e diretto da Alessandro Rondoni. L’evento di solidarietà è proposto dall’Associazione Agaping anche per sostenere l’adozione a distanza di un bambino del Myanmar con un progetto Avsi. "La scelta di organizzare un’iniziativa a Dovadola e a Rocca San Casciano - affermano i promotori - è per visitare i luoghi di Benedetta, la cui testimonianza aiuta a vivere con speranza e fiducia anche il nostro tempo, e per essere vicini alle comunità che devono ancora affrontare il dramma delle frane e che nei giorni dell’alluvione sono rimaste isolate". L’evento si svolge in collaborazione con La Nuova Agape editrice, la Parrocchia di Sant’Andrea in Dovadola, l’Associazione Per Benedetta Bianchi Porro, la Parrocchia di Santa Maria delle Lacrime in Rocca San Casciano, l’Associazione Pro Rocca.

Per info e iscrizioni: tel. 340 4264946, agaping@alice.it.