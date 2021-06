Tour per scoprire le bellezze del centro storico: si parte nel segno di San Pellegrino

Si inserisce nel più vasto programma di rilancio e valorizzazione del centro storico l’iniziativa “A spasso per il centro”, promossa dal Comune di Forlì, d’intesa con le associazioni di categoria e la rinnovata società “Forlì nel cuore”. "Si tratta - spiega l'assessore Andrea Cintorino - di walking tour assolutamente inediti promossi da questa Amministrazione e organizzati da Guida Cicloturistica Bike To e Confguide Forlì Cesena, per immergersi in un viaggio emozionante alla scoperta di Forlì e delle sue bellezze".

"Tutti i venerdì sera e i sabati mattina d'estate, i forlivesi avranno la possibilità di riscoprire i luoghi e gli angoli più segreti della nostra città a piedi o in bicicletta, per apprezzare e condividere con una guida esperta, le meraviglie artistiche e architettoniche del nostro centro storico", chiosa Cintorino. Il primo appuntamento è fissato per venerdì alle 21, con ritrovo in Piazza Saffi per la visita guidata "Forlì e San Pellegrino, il santo "ghibellino": chiesa dei Servi e la Forlì del XIII Secolo”. L’iscrizione al tour è obbligatoria e comporta un costo di 5 euro. Per maggiori info https://www.forlinelcuore.it/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...