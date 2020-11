Una visita alle Grotte di Castiglione fra storia e sapori

Domenica 22 novembre si parte dall’Azienda Agricola Balducci per visitare le Grotte di Castiglione fra storia e sapori.

Si inizia con una camminata tra vigne e frutteti alla volta della Chiesa di Castiglione, qui l'associazione “Gli Amici di Castiglione” illustra le peculiarità storico, paesaggistiche e naturalistiche della zona. Si prosegue quindi alla volta delle grotte, una serie di rifugi scavati nelle formazioni di arenaria gialla lungo il rio Cosina.

Dopo aver visitato le grotte si prosegue poi attraverso le dolci colline che ci circondano fino alla Torre di Oriolo, dove sarà prevista una brevissima sosta con spiegazione del luogo. Infine si scende fino all’Azienda Agricola Balducci dove si tiene una merenda contadina in piena regola. Tutte le attività si svolgono all'aria aperta.

Ritrovo e partenza alle 9.00 presso l'Azienda Agricola Balducci, Via Fiscalla 5, a Forlì. Il rientro in azienda è per le 13.00. Tutte le attività si svolgono all'aria aperta. Si raccomanda abbigliamento e scarpe da trekking. Obbligatorio mascherina chirurgica e gel sanificante mani. Portare almeno 1 litro di acqua a persona. In caso di maltempo o grave impedimento verrete contattati almeno 24 ore prima.

Evento aperto a tutti, per i non soci Rubicone Gran Trail, iscrizione con la guida al costo di 8 euro. Costo degustazione 12 euro da regolare in agriturismo.