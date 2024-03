Agt Romagna organizza per domenica 7 aprile una visita guidata alla mostra "Preraffaelliti - Rinascimento Moderno" allestita ai Musei San Domenico fino al 30 giugno. Le sale del Museo Civico San Domenico ospiteranno oltre 300 opere appartenenti a varie espressioni artistiche, tra cui dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli per raccontare il movimento dei Preraffaelliti, nato in Inghilterra nel 1848. John Everett Millais, William Holman Hunt e Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, Ford Madox Brown e Frederic Leighton, John Ruskin verranno messi a confronto con grandi opere del Medioevo e del Rinascimento italiano tra cui Cimabue, Giovanni Pisano, Carlo Crivelli, Beato Angelico Sandro Botticelli, Andrea Mantegna e molti altri. La mostra si articola in ben 16 sezioni che intendono indagare l’approccio dei Preraffaelliti all’antico, la nascita e i protagonisti della Pre-Raphaelite Brotherhood, la diffusione dei modelli, l’indiscusso modello italiano e l’evoluzione dello stile della confraternita e dei suoi adepti con evidenti ripercussioni anche sull’arte e sulla cultura italiana dell’inizio del XX secolo. La mostra è stata ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì.