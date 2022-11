Visita guidata alla vecchia Chiesa di Coriano: Marco Vallicelli racconterà la storia del luogo di culto

Prezzo non disponibile

Domenica 20 novembre, alle ore 15.30, lo storico dell'arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Chiesa di San Giovanni Battista, via Correcchio 4, Forlì. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale e Ricreativa "Amici della Pieve ODV" nell'ambito della mostra "Le cento chiese di Forlì" curata da Gianfranco Argnani, Mauro Mariani e Gabriele Zelli, allestita presso Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta, dove i partecipanti al termine della visita guidata (ore 16.30 circa) sono invitati a recarsi per vedere l'esposizione.

La visita guidata si terrà anche in caso di pioggia. Non occorre prenotare. Per informazioni: Mauro Mariani 3357144204.

La chiesa vecchia di Coriano è ricordata nella donazione effettuata dal vescovo Alessandro ai Vallombrosani nel 1160; fu riedificata nel 1858 a cura di Don Livio Carloni. L'edificio è stato sottoposto a un completo restauro nel 2008, in occasione del 150° dalla sua fondazione. Il luogo di culto, che fu edificato sui resti dell'antica celletta dedicata a Sant'Ilario, è interamente affrescato e conserva vere e proprie opere d'arte, sconosciute ai più. Di grande impatto scenografico è l'affresco absidale della Cena in Emmaus del Cristo Risorto. Le decorazioni risalgono ai primi anni del Novecento, ma ce ne sono alcune, decisamente di pregio, eseguite fra il 1942 e il 1943, proprio mentre infuriava il Secondo conflitto mondiale, dall'artista milanese Cesare Secchi (1881-1946).