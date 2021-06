A Premilcuore con "Dante tra borghi e castelli"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Premilcuore

Continuano gli appuntamenti delle guide del Cammino di Dante, in questo anno di celebrazioni per ricordare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, con una serie di itinerari per rendere omaggio al padre della lingua italiana e riscoprire alcuni borghi romagnoli. Un lento peregrinare lungo i sentieri dell’Appennino Romagnolo, seguendo alcune tappe del Cammino di Dante, tra piccoli borghi, castelli medievali, chiese romaniche, suggestivi boschi e cascate immersi nel silenzio.

Oltre a Forlì e Ravenna, mete del nostro viaggio saranno una serie di borghi medievali che incantano gli appassionati di storia, arte e natura. Nel forlivese Terra del Sole e Castrocaro, Dovadola, Portico di Romagna, Rocca San Casciano e Premilcuore e nel territorio Ravennate il borgo di Brisighella e Oriolo dei Fichi. Sono previste anche visite guidate alle principali mostre allestite nelle città di Ravennae Forlì. Le visite, rivolte ad un massimo di 20 persone, saranno effettuate rispettando i protocolli COVID-19.

Per sabato 5 giugno l'appuntamento è con 'Quale Borgo? Premilcuore', a cura di Tiziana Brescacin - h. 8:30 (4 ore)

Gli itinerari proposti sono a pagamento e su prenotazione. Verranno effettuati anche nei mesi successivi, arricchitti di nuove proposte, ogni sabato e

domenica o su richiesta per gruppi. Per informazioni: cell. 345.1722921 – guideilcamminodidante@gmail.com – https://www.facebook.com/ConDantetraborghiecastelli