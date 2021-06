Visita guidata alla Pieve di Santa Reparata di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Sabato 5 giugno alle 6.00, Marco Vallicelli, storico dell'arte, condurrà una visita alla Pieve di Santa Reparata, via Biondina 95, Castrocaro Terme e Terra del Sole, nel rispetto delle norme anticovid. L'iniziativa è promossa dall'Associazione culturale "Antica Pieve", presieduta da Claudio Guidi, ed è compresa nel ciclo di appuntamenti denominato "Antiche Pievi: a spasso per la Romagna" giunto alla terza edizione.

Le prossime visite sono in programma nei sabati 12 (ore 16.00), 19 (ore 17.00) e 26 giugno (ore 16.00) e riguarderanno rispettivamente le pievi di San Donato di Polenta, via Polenta 480, Bertinoro, dei Santi Pietro e Paolo di Pievequinta, via del Cippo 6, Forlì, e di Santa Maria Annunziata di Monte Sorbo, Strada provinciale 53, Mercato Saraceno.

Ai partecipanti di sabato 5 giugno sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Itinerario dantesco nella valle dell'Acquacheta" di Marco Viroli e Gabriele Zelli, Edit Sapim 2021. È in preparazione la guida storico-artistica che riporta la descrizione dei luoghi di culto che saranno visitati, curata da Marco Vallicelli, oltre ad alcuni testi di Marco Viroli e Gabriele Zelli dai seguenti titoli: "Nascita della città fortezza di Terra del Sole", "Polenta: dove storia e mito resistono nel tempo", "Biagio Molina, protagonista della Resistenza. Fu fucilato a Pievequinta il 26 luglio 1944", e un contributo di Pier Luigi Bazzocchi, console del Touring Club, su "Il Cammino di San Vicinio e le valli del Savio de La Para, del Fanante e del Borello". La guida storico-artistica sarà distribuita gratuitamente acoloro che prenderanno parte alle successive visite guidate.

Partecipazione libera e gratuita. Per informazioni Claudio Guidi 3386462755.

