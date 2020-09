Visite e personaggi stravaganti per scoprire la Rocca di Forlimpopoli

Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 10, il MAF - Museo Archeologico di Forlimpopoli torna alla sua piena operatività. Dopo il lockdown e le aperture estive in occasione dei principali eventi cittadini, il museo torna ad osservare il consueto orario invernale: sabato 10.00 - 13.00 e 15.30 - 18.30; domenica 15.30 - 18.30.

Per festeggiare la riapertura del Museo, e in occasione del progetto regionale di promozione dell'apertura delle Rocche "Oh che bel castello", vengono proposte due diverse occasioni e modalità di visita della Rocca Ordelaffa che ospita il Museo.

Domenica 4 ottobre, alle ore 18.30, “Gli Incauti Teatro” propongono la visita drammatizzata "Il bello e il buono", forma “alternativa” di spettacolo che unisce l’arte teatrale alla struttura delle visite guidate, dando vita a un evento non soltanto “turistico-divulgativo” ma anche artistico e di intrattenimento. La drammaturgia e la messa in scena sono curate dall’attore e regista forlimpopolese Simone Toni. Ne sonoprotagonisti una coppia di personaggi stravaganti dediti alla cura del corpo, profeti (non troppo convinti) del benessere psicofisico, esperti d’arte e di bellezza, hanno scoperto per caso il manuale dell’Artusi e da quel momento si sono innamorati di Forlimpopoli. Condurranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio e della storia del gusto che si respira per le strade della città. Prenotazione obbligatoria: tel. 0543.748071. Ingresso: euro 8 In caso di pioggia l’itinerario si svolgerà interamente all’interno della Rocca.

Domenica 11 ottobre, invece, alle 17, visita guidata tradizionale alla Rocca ed ai suoi splendidi camminamenti, tra i pochi in Romagna che consentano ancora di percorrere l'intero giro delle mura.