Ercole Baldini, visite guidate gratuite alla mostra al San Domenico. Atteso anche Francesco Moser

La mostra "Ercole Baldini. Una leggenda italiana" arricchisce il suo calendario di eventi con quattro esclusive visite guidate gratuite. L'esposizione (visitabile gratuitamente al Museo Civico di San Domenico di Forlì fino al 7 gennaio), organizzata dal Comune di Forlì in collaborazione con la casa editrice Minerva, vuole essere un tributo ad un figlio illustre della città, che onorò i romagnoli e gli italiani con le sue straordinarie imprese seguite da milioni di tifosi nel mondo. All’interno sono esposti per la prima volta i cimeli più prestigiosi della sua lunga carriera di ciclista, messi a disposizione per l’occasione dai figli Mino e Riziero Baldini, come le sue biciclette, le maglie iridate, coppe come quella d’oro celebrativa del Giro d’Italia da lui vinto nel 1958, le medaglie più prestigiose come l’Oro Olimpico.

Le visite guidate

Il primo appuntamento si terrà martedì 19 dicembre alle ore 15:30 con una guida d’eccezione: Beppe Conti, giornalista e curatore della mostra. Conti accompagnerà i visitatori prima della terza serata-evento dedicata a Baldini e al ciclismo con titolo Ercole Baldini, il Tour de France fatto e quelli mancati che vedrà tra gli ospiti sul palco i ciclisti Francesco Moser, Franco Belmamion e Davide Boifava. L’evento si terrà quella sera stessa, alle 20:45 all’Auditorium San Giacomo di Forlì con ingresso libero. Seguono altre 3 date con visite guidate a cura di ConfGuide Forlì Cesena: sabato 23 e 30 dicembre, alle 16 e venerdì 5 gennaio, alle 16:00 Ogni visita guidata è gratuita, ma con posti limitati. Si consiglia quindi la prenotazione contattando la Biglietteria dell’Unità Musei di Forlì: tel. 0543 712627 o scrivendo a biglietteria.musei@comune.forli.fc.it.