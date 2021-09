Visite guidate alla scoperta della fornace rinascimentale di via Romanello

Nell'ambito dei progetti di valorizzazione promossi dal Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Comune di Forlì, Fmi, e la società Ante Quem S.r.l., propone una visita guidata gratuita allo scavo archeologico della fornace rinascimentale di via Romanello da Forlì 12. La visita si svolgerà il giorno giovedì 16 settembre, a partire dalle 16.

Lo scavo è stato effettuato nell'ambito di un intervento di archeologia preventiva per la futura costruzione di un parcheggio pubblico. Durante la visita saranno illustrate le strutture della fornace portate in luce durante lo scavo, e saranno contestualizzate nella realtà archeologica di età rinascimentale della città di Forlì. Interverranno Kevin Ferrari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Claudio Calastri della società Ante Quem srl e l'archeologa Barbara Vernia.

Le visite sono gratuite e si effettueranno in turni di massimo 15 persone, dalle 16 alle 19, ai seguenti orari: 16-16:45, 17:30-18:15 L'accesso è in via Romanello da Forlì. E' consigliato l'utilizzo di scarpe comode. É necessaria la prenotazione contattando il Museo civico di Palazzo Romagnoli, telefono 0543 712627 (e-mail: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it). Sono richiesti Green Pass e mascherina.

