Partono domenica le visite guidate ad aggregazione libera alla mostra “Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo”

Chi vorrà partecipare dovrà presentarsi in cassa almeno 15 minuti prima dell'orario di visita previsto e, oltre al costo del biglietto al quale ha diritto, dovrà corrispondere 5€ in aggiunta per il servizio di visita guidata in mostra