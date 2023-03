Diventa visitabile nel fine settimana la Rocca di Bertinoro: spazi aperti al pubblico con tour guidati

Partono sabato e domenica 4 e 5 marzo e diventeranno una costante fissa di ogni fine settimana a Bertinoro, le visite guidate all’imponente Rocca Vescovile che da un millennio domina il Borgo. Oggi sede di un centro di Alta Formazione Universitaria dell’Ateneo di Bologna, la rocca medievale di Bertinoro che nel 1177 ospitò l’imperatore Federico Barbarossa e dal XVI secolo fu sede vescovile, diventa accessibile al pubblico grazie a un accordo fra il Comune di Bertinoro e la Fondazione Ceub, (Centro Residenziale Universitari di Bertinoro) che la gestisce dopo la sua completa ristrutturazione datata anni ’90 dello scorso secolo.

"Il piano di aperture e visite alla Rocca – spiega la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni - è un primo, importantissimo, obiettivo della convenzione che lega il Comune di Bertinoro a Ceub, nell'ambito della nuova Fondazione di cui siamo soci. “Abbiamo un patrimonio culturale enorme in quegli spazi – prosegue la sindaca - che cittadini e turisti ora potranno vivere, conoscere e fare propri, facendo esperienza di uno dei luoghi più belli del nostro centro storico. Come Amministrazione crediamo molto nel valore attrattivo e turistico della Rocca e degli spazi esterni, dove anche quest'anno è previsto un ricco calendario di eventi. Stiamo lavorando fianco a fianco con l'Università, con la quale la condivisione della strategia è totale. Stiamo andando avanti anche col progetto di trasferimento al Ceub, nelle vecchie cantine del Vescovo, della Riserva Storica. Su questo è in corso una interlocuzione con la Regione". Alle parole della sindaca fa eco sulla stessa lunghezza d’onda, il professor Enrico Sangiorgi, Presidente della Fondazione Ceub: “Sono molto felice – dichiara - che dalla relazione fra la Fondazione CEUB e il Comune di Bertinoro sia scaturita questa iniziativa, che fa si che la Rocca millenaria non sia fruibile solo dagli studenti e professori, che vi risiedono per le attività di alta formazione o congressuali. La Rocca, infatti, è parte fondamentale di Bertinoro e, in questo modo, diventa un bene importante, di cui possono beneficiare anche i tanti turisti che salgono al colle alla scoperta di questo antico borgo”.

La visita in Rocca ogni sabato e domenica è fissata per le 15.00 con partenza dalla Chiesa di San Silvestro, a metà della salita che lega la Rocca alla piazza e alla colonna dell’Ospitalità. Il costo a persona per la visita guidata è di € 5 ed è consigliata la prenotazione. Oltre alla Rocca sono visitabili i Giardini che la circondano con accesso libero agli spazi dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 17.00. Info turismo@comune.bertinoro.fc.it - tel 0543 469213 – www.visitbertinoro.it segretria@ceub.it - tel 0543 446500 – www.ceub.it