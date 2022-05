Alla scoperta della rocca di Meldola con tre visite guidate

Domenica 29 maggio, a partire dalle ore 18, sono in programma delle visite guidate alla Rocca di Meldola. Le visite saranno condotte da Chiara Macherozzi guida turistica della Regione Emilia – Romagna.

Il percorso di visita inizierà dal parcheggio di via Primo Maggio, per una migliore fruizione si formeranno tre gruppi da 20 persone con partenza alle ore 18, alle ore 18,30 ed alle ore 19. La manifestazione è organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Meldola in collaborazione con i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Forlimpopoli e di Predappio.

Le visite guidate si terranno in ottemperanza della normativa vigente anti-covid 19.

L’Ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione entro le ore 13 di venerdì 27 maggio al nr. telefonico 0543 499452 oppure tramite mail a sociali.cultura@comune.meldola.fc.it.