Trent'anni di area protetta, 300mila anni di bosco: visita alla riserva di Scardavilla

La Riserva Bosco di Scardavilla, situata nelle Colline Meldolesi, tutela un lembo di bosco misto a prevalenza di querce di notevole valore naturalistico e paesaggistico, relitto delle ampie formazioni forestali che un tempo rivestivano l’intera fascia pedecollinare romagnola. In occasione del trentennale di istituzione della Riserva Naturale Regionale Bosco di Scardavilla il Comune di Meldola (ente gestore delegato) propone una serie di visite guidate nell'area protetta, accompagnati da guide ambientali titolate.



Continua il divieto di accesso personale (rilascio pass sospeso) fino alla fine di luglio, ma le occasioni per scoprire la Riserva non mancheranno. Domenica 27 giugno: visita guidata nella Riserva Naturale; ritrovo ore 15.00 Scardavilla di sopra – Meldola. Iniziativa gratuita.



Info e prenotazioni

Per tutte le iniziative è necessaria la prenotazione obbligatoria da effettuare entro 2 giorni prima della data dell’evento, scrivendo via email a: scardavilla@comune.meldola. fc.it. Tel. 0543-499405.