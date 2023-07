Tre giorni con Vitignanostock: il festival delle band emergenti torna al Parco Urbano

L’ 1, 2, 3 Settembre torna Vitignanostock il festival musicale dedicato alle band emergenti alla collina dei Conigli nel Parco Urbano di Forlì, evento che lo scorso anno ha raggiunto un pubblico di circa 5000 persone. La manifestazione giunta alla 14esima edizione, da un’idea di giovani musicisti e ancora oggi capitanata da Federico Compagnone e Guido Tasselli, ha la direzione artistica di Marcella Pappiani e Mirko Corbara che hanno selezionato le oltre 450 candidature arrivate e curato il programma musicale. L’evento è patrocinato dal Comune di Forlì, Assessorato alla Cultura.

L’edizione 2023 sarà densa di novità: una serata in più, con il palinsesto ampliato e un programma raddoppiato. “Quest’anno - commenta Alessia Sacco, referente comunicazione Vitignanostock - il festival ha ancora più valore per la nostra città. Nelle scorse settimane di grande tristezza per i nostri territori colpiti dall’alluvione, siamo tutti rimasti increduli e scossi dagli avvenimenti, ma nessuno è rimasto fermo. Anche il Parco Urbano, uno dei simboli e punto di riferimento per i forlivesi, è stato molto colpito da questa emergenza, riscontrando diversi danni. Vitignanostock si svolgerà proprio al centro del Parco Urbano e sarà ancora una volta simbolo di speranza e leggerezza, un evento che ci permette di condividere attraverso la musica uno degli spazi cittadini più amati. Sarà un evento con al centro le connessioni tra le diverse persone, tra i partner e le diverse realtà della città sia commerciali che sociali. Il palinsesto artistico è stato studiato proprio per offrire qualità musicale e differenze di stili, per unire le persone e celebrare con tutta la comunità l’arte.”

IL PROGRAMMA

L’evento musicale Vitignanostock 2023, sarà un viaggio nella musica lungo tre giorni, con tre stili differenti. A partire dalle 17 di ogni giornata la Collina dei Conigli darà il via agli aperitivi al centro del festival con le prime esibizioni live che ci accompagneranno fino alle 20 con l’inizio dei concerti. Saliranno sul palco un susseguirsi di artisti per tutta la serata e a concludere ogni data ci sarà un dj set selezionato. Per un totale di diciannove artisti e sei dj. Ultima novità dell’edizione è la scelta artistica di avere almeno una donna per serata ognuna con la sua particolare originalità nel panorama musicale.

Venerdì 1 Settembre si esibiranno sette artisti. La prima serata dedicata ai giovani ha come headliner Legno, gruppo emergente che sta conquistando gli amanti dell’indie, ma anche Tibi, MonnaElisa, Futura e gli Hernandez e Sampedro, in assoluto la band con più anni di esperienza di questa edizione, perché anche i giovani devono essere al corrente che esiste sempre una tradizione nella musica. A chiudere la serata guideranno i djset Doansai e Nick Lencioni.

Sabato 2 Settembre sarà la data dedicata a tutte le sfumature del rock: partirà con la dolcezza del piano di Andrea Missiroli, che si trasformerà nel R&B di Frances P, arriverà al Grunge dei LoudBanner ed esploderà nel rock punk italico con gli Elephant Brain, headliner della serata. Boccia e Greg due dj noti giovanissimi e molto noti nel nostro territorio, faranno scatenare tutti alla fine dei concerti fino a notte fonda.

Domenica 3 Settembre avrà un sapore del tutto speciale dalle mille sfumature: è la giornata dedicata al sociale e alle famiglie. Partirà con la band che ha radici nel sociale, Tam Tangram Band composta da 22 musicisti con fragilità che hanno fatto della musica un loro unico capolavoro, seguiti dal genere folk de Il Mago Annoiato che incuriosirà con le sue chitarre fatte con orologi, spade e scatole di sigari. La serata continuerà con un gruppo rock ironico, I Santini, che poi lasceranno il passo a una band che ci farà muovere nel loro funk adriatico, i tanto attesi i Rumba De Bodas, protagonisti della serata. A chiudere la 14esima edizione del festival sarà Dj Cleto.

Vitignanostock è un festival con la musica al centro, ma non solo: l’associazione giovani di Avis Forlì sarà partner del festival per promuovere e sensibilizzare i giovani sull’importanza della donazione del sangue, lo speciale foodtruck Chicchiamo gestito da ragazzi con fragilità progetto ideato da CavaRei sarà presente per far gustare un ottimo caffè e far conoscere la nuova realtà. Ma sarà presente a partire dalle 17 di ogni giorno anche l’artigianato locale che darà vita al market del festival ed infine ci sarà uno spazio dedicato all’arte con diverse sculture di artisti che ci trasporteranno in una dimensione intima. Un evento che è possibile realizzare grazie al team di volontari che da mesi lavorano intensamente per rendere la 14esima edizione ancora più speciale e ricca, oltre ad aver ricevuto il sostegno per la realizzazione da parte della Banca BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Impresa Coromano, Palestra Energy, Mei, Vivi Forlì Media Partner, Immobiliare Segoni, Bar Dozza Meldola.

Vitignanostock nasce nel 2011 dall'esigenza di un gruppo di amici musicisti appassionati di musica che di fronte alle difficoltà di trovare occasioni in cui esibirsi ad eventi rappresentativi hanno deciso di crearsi un occasione di divertimento e un palco dove condividere la propria musica. Condividendo così note ed emozioni. Il gruppo ancora oggi è volontario. Dal 2023 fa parte dell’associazione APS Socialbeat.