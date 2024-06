Torna in grande stile Vitignanostock: al Parco delle Fonti di Meldola arrivano i Punkreas ed Etta

Il 30 e 31 agosto torna Vitignanostock Music Festival che animerà la città di Meldola con l’obiettivo di riunire alcuni dei talenti musicali emergenti più promettenti del panorama nazionale, offrendo due giorni di musica, creatività e intrattenimento senza precedenti. Il Festival di musica emergente quest’anno si svolgerà ad agosto nella magnifica cornice del Parco delle Fonti di Meldola, una location ideale per accogliere artisti e appassionati di musica in un'atmosfera unica e suggestiva, in collaborazione con l’associazione Parallelo 44.

Il Festival è organizzato dalla storica associazione Socialbeat con il patrocinio del Comune di Meldola e la collaborazione di numerose associazioni sociali, culturali e musicali del panorama italiano. “La straordinarietà di quest’anno – raccontano Guido Tasselli e Federico Compagnone, co-fondatori di Vitignanostock - sono le grandi collaborazioni del Festival come il Mei Meeting delle etichette indipendenti, Rockin' 1000, Radio Flyweb, Vidia Club e CosaScuola, tutte realtà importantissime e storiche legate alla musica a livello nazionale. Un grande traguardo, unico in questo settore e nel nostro territorio, che ha visto l’entusiasmo e la volontà di creare insieme un evento importante per la musica emergente, che afferma così essere Vitignanostock il festival di riferimento nel panorama italiano per i giovani talenti”.

Il Festival, nato nel 2012, ha visto negli anni una partecipazione sempre più importante che, anche dopo il covid, si è confermata essere crescente, raggiungendo fino a 6 mila spettatori nella scorsa edizione del 2023 a Forlì. “La visibilità del Festival, negli ultimi tre anni, ha raggiunto una maggiore copertura grazie alla forte sinergia con le diverse realtà sociali del territorio, creando così progetti di valore per la comunità, grazie ad un coordinamento e sviluppo nella comunicazione del festival sia a livello offline che a livello digitale”, ha confermato Alessia Sacco referente comunicazione di Socialbeat.

Programma

Il Festival vedrà la partecipazione di oltre 12 artisti e band emergenti, selezionati attraverso un rigoroso processo di valutazione da parte della direzione artistica di Vitignanostock, guidata da Marcella Pappiani, noto volto esperto della musica dei più importanti eventi in Romagna. Sono state oltre 450 le richieste di partecipazione arrivate da parte degli artisti di tutta Italia.

Il 30 agosto l'headliner sarà Etta, reduce da X Factor e dalle ultime due edizioni del Concertone del 1° maggio. Etta e il suo rock irriverente creano dei veri e propri tormentoni, come la recente "Amadeus”. Con intelligenza ed ironia, Etta parla di temi forti che vanno dal gender gap, alla salute mentale con brani come "Mille Pare", diventando paladina in lotta contro tutte le discriminazioni, fornendo una dura critica alle contraddizioni della vita moderna. Prima sul palco salirà la reunion, proprio in occasione di questo evento, dei Celeb Car Crash, band di riferimento per l’Alternative Grunge e per aver calcato gli stessi palchi dei Lacuna Coil. Il duo Giudi & Quani farà apprezzare al pubblico la purezza del rock, con lo sguardo disincantato del punk. Emergenze Rock di CosaScuola porteranno sul palco l’esibizione di giovani artisti romagnoli. La prima serata si chiuderà con il fiore all’occhiello: direttamente da Virgin Radio, Toky dj farà scatenare il pubblico sulle note delle canzoni rock più famose fino a notte fonda, con un dj set da non perdere.

Sabato 31 agosto, gli headliner saranno i Punkreas, considerata la band di riferimento per il punk italiano, da più di 30 anni ai vertici grazie a brani di eterno successo come “Acà Toro”, “Tutti in Pista” e “La Canzone del Bosco”. In questi anni hanno collaborato con grandi artisti, dal premio Nobel Dario Fo a Freak Antoni, da Alberto Radius a Samuel dei Subsonica. Ad aprire il concerto della seconda serata, sarà Pillo e la sua band, con lo stile punk rock che lo vede in tour in tutta Italia e a seguire ci sarà lo stile punk puro romagnolo di Tizio. La chiusura dell’edizione 2024 è affidata al dj set di DJ Piccio e DJ Paggio.

Ad animare il Festival ci sarà un busker d'eccezione, Il Mago Annoiato, che crea musica ricavando chitarre da altri oggetti come vanghe, orologi e spade. Si ritorna così un po' bambini con la magia della sua musica. Oltre alle esibizioni live, Vitignanostock Music Festival includerà una serie di attività collaterali, che vedono l’importante partecipazione delle associazioni Avis Forlì e Avis Meldola, per la sensibilizzazione dei giovani verso la donazione del sangue e del midollo, e la Cooperativa Sociale CavaRei presente con lo speciale Truck Chicchiamo e con la linea di oggetti speciali creati da ragazzi con fragilità che stanno percorrendo un percorso socio-occupazionale e formativo.

Dalle 18:00 in poi il Parco delle Fonti si animerà con i mercatini di prodotti artigianali, manifatturieri e street food, con un'ampia scelta di cibo e bevande per soddisfare tutti i gusti, sia tradizionali che esotici. Non mancheranno gli spazi dedicati all'incontro e al networking tra artisti, produttori e pubblico, per favorire la nascita di nuove collaborazioni e progetti.

L’evento è reso possibile grazie ai volontari e professionisti dell’associazione Socialbeat aps che, per mesi, hanno lavorato con il loro talento e passione per creare un programma artistico che vedrà la presenza del pubblico con migliaia di persone. L’associazione oggi conta 20 membri, fortemente organizzata per competenze e passioni, che vanno dalla direzione artistica, alla grafica, alla ricerca di nuove opportunità fino alla parte di allestimenti.

L'ingresso al Vitignanostock 2024 è gratuito. E’ possibile trovare anche il programma completo, informazioni sugli artisti e aggiornamenti in tempo reale sui canali social Facebook e Intagram. Per ulteriori informazioni vitignanostock@gmail.com