Vitignanostock Music Festival arriva al Parco Urbano di Forli

Torna Vitignanostock Music Festival a Forlì. Il 3 e 4 settembre saranno due serate di grande musica live, dj set, arte e food trucks al Parco Urbano Franco Agosto. Dalle 17:30 fino alle 2 di notte la Collina dei Conigli di Forlì ospiterà per un weekend di concerti, all'insegna della musica, birra fresca, aria aperta

Il 3 Settembre dalle 20:00 sul palco ci saranno Duo Bucolico, Tizio, Dibase, Nico Boccia Dj set. Il 4 eettembre l'energia di España Circo Este, Edodacapo, Vervain, Greg Bertini Dj set. Sono previsti punti ristoro per poter cenare (food trucks oppure pizza e hamburger della Collina dei Conigli), e punti per il bere



Ingresso gratuito. Per maggiori info: 393 5351334

Il nome “Vitignanostock” deriva da Vitignano, una frazione tra Meldola e Rocca delle Caminate, oltre a fare chiaramente riferimento allo storico festival rock di Woodstok. A Vitignano infatti si è svolto il primo evento che ha riunito gli attuali organizzatori del Vitignanostock: un gruppo di amici, musicisti e appassionati di musica rock, che di fronte alle difficoltà di trovare occasioni in cui esibirsi ed eventi rappresentativi dei loro gusti musicali hanno deciso di auto-crearsi un’occasione di divertimento. Così sono nate le prime edizioni del Vitignanostock, due estive e una invernale tra il 2011 e il 2012.