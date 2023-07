Vittoria Matteucci presenta "Ansiagirl" 2 e 3

Lunedì 10 giugno, alle ore 21.00, presso l'anfiteatro del Parco di via Dragoni, Forlì, verranno presentati i libri "Ansiagirl" 2 e 3 di Vittoria Matteucci. Letture a cura di Laura Giunchi, dialoga con l'autrice Gianni Giancarlo Giunchi

ANSIAGIRL 2 «Il Ponte Vecchio» ha accolto il primo volume della serie di Ansiagirl, che dava inizio alle avventure di Mia, come il sorprendente racconto di una narratrice giovanissima, capace di rappresentare con particolare freschezza il mondo teso e incantato dell'adolescenza, l'età fondatrice e sognante - come già dicemmo - che non ritroveremo mai più nel corso della vita, irripetibile nelle sue tensioni, nelle sue filosofie, nelle sue esperienze di una ricchezza ineguagliabile. Il primo Ansiagirl - romanzo di scoperte e di attese, racconto della meravigliosa costruzione della propria personalità - proprio perché narrazione in presa diretta di un mondo ricchissimo di movimenti e di scoperte, ha raccolto un sorprendente successo, disponibile a farsi epos della età giovane: così Maria Vittoria Matteucci ci offre ora il seconda tempo del suo dramma, delle sue gioie e delusioni e scoperte, e passioni: e via via, per sviluppo.

ANSIAGIRL 3 L'amore può davvero sistemare ogni cosa? Può davvero bastare per mandare avanti un rapporto? E davvero così forte da superare ogni ostacolo? Queste sono le domande che continuano a tormentare la mente di Mia. La sua prima storia d'amore, dopo l'ennesima litigata, sembra essere appesa a un filo, eppure il suo cuore non riesce a voltare pagina. Tra tutti i suoi dubbi, l'occasione di trovare un punto di riferimento nel suo migliore amico, ed essere amata senza più tormenti. Paura, ansia, attacchi di panico e timore riempiono le giornate di Mia. Danza, amicizie, scuola, famiglia, amore, tutto viene messo in discussione. Ma è proprio quando si tocca il fondo che non si può far altro che ricominciare a vivere. E così si riparte con le farfalle che svolazzano nello stomaco, le serate alle feste con le amiche, le lezioni di danza, i pranzi di famiglia, le vacanze in montagna, le pause pranzo con i compagni, le grandi emozioni e i ti amo sussurrati all'orecchio.

Partecipazione libera.