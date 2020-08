"Viva la Musica Viva!", concerto d'inaugurazione dell'anno scolastico e delle rock band

Giovedì 3 settembre alle ore 21:00 all’Arena San Domenico a Forlì si terrà il Concerto d’inaugurazione dell’anno scolastico dell’orchestra e delle rock band della Scuola di Musica Accademia InArte di Forlì.

Nella serata ci sarà occasione di ascoltare i ragazzi dell’orchestra diretta da Ilaria Mazzotti con le musiche di Ennio Morricone, Tony Bennett, i Beatles e alcuni brani classici del Dixieland d’oltreoceano orchestrate dal M° Vincenzo Valli.

L’orchestra è formata da oltre 20 elementi tra violini, viole, violoncelli, fisarmonica, flauti, tromba, sax, clarinetti, tastiere, basso e sono tutti ragazzi dai 12 ai 20 anni con un’età media di 16 anni. Saliranno sul palco anche due delle diverse rock band della scuola con musiche dei Metallica, David Bowie, Incubus, Guns’n Roses e di altri autori di musica rock.

In due brani, orchestrati dal M° Luca Di Chiara, le band e l’orchestra si uniranno eseguendo un repertorio che potremmo definire di crossover, dato che contempla musiche provenienti da diversi generi e periodi storici.

Presentatore del concerto è Gianfranco Gori, speaker radiofonico, conduttore televisivo, regista che nel 2019 ha ricevuto il premio Internazionale Rimini Europa in the World voluto dal Comitato Europeo dei Giornalisti di Roma e dall’agenzia Anic di Genova. Gianfranco Gori ha all’attivo anni di trasmissioni radiofoniche e televisive approdando anche in Rai e Mediaset. È particolarmente legato alla musica poiché è figlio d’arte, dato che il padre Marino era musicista jazz e prima tromba dell’orchestra del maestro Secondo Casadei, inoltre la figlia Giulia è pianista e concertista.

La scuola Accademia InArte è aperta da settembre a luglio. Sono aperte le iscrizioni e le prove gratuite. Il concerto è a entrata libera ma è necessario prenotare il posto. Per prenotazioni potete contattare dal 25 agosto la nostra segreteria allo 0543 29455 oppure 351 6380995.