“Vivi il Verde”: una domenica al parco giardino della Scuola Parchi Romagna – Pietro Zangheri

Domenica 25 settembre le Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì apriranno al pubblico il parco giardino del Ceas Scuola Parchi Romagna – Pietro Zangheri polo didattico “La Cócla” in via Fausto Andrelini. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna “ViVi il Verde”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna che è giunta alla nona edizione e il tema scelto quest’anno è “Giardini di ieri, giardino oggi: storie e nuove visioni”. Al mattino ci sarà l’apertura dalle 10 alle 12:30 e ci sarà una visita guidata alle 10:30 e nel pomeriggio ci sarà l’apertura dalle 15:30 alle 18 con una visita guidata alle 16, sarà possibile seguire le visite guidate o visitare l’area in autonomia, l’ingresso è libero.