Anche il dottor Claudio Costa alla Segavecchia: il papà della Clinica Mobile presenta il film "Voglio correre"

Un evento assolutamente da non perdere per gli appassionati del Motorsport. Alla Segavecchia il Ferrari Club di Forlimpopoli ospiterà il leggendario Dottor Claudio Marcello Costa, per tutti ‘dottorcosta’, il papà della Clinica Mobile che ha accompagnato per mezzo secolo il Circus del Motomondiale. Costa, figlio di Francesco, fondatore del tracciato di Imola, sarà infatti protagonista al Teatro Verdi di Forlimpopoli con il suo docufilm "Voglio correre: un'avventura nell'impossibile". L'appuntamento è fissato per venerdì 17 marzo alle 20.15, con ingresso libero (per prenotazioni posti è possibile contattare il presidente del Ferrari Club Forlimpopoli Filippo Ambrosini al numero 347 0862323 o inviare una mail a forlimpopoli@scuderiaferrari.club).

La pellicola ripercorre per intero la storia della clinica mobile, le gesta di grandi piloti, gli interventi e recuperi "impossibili" che hanno consacrato la storia del ‘dottorcosta’ e dei suoi centauri. Un viaggio incredibile nella storia del motociclismo a partire dagli anni 70 sino ai giorni nostri passando per momenti epici ed altri dolorosi. E’ la storia di un uomo che ha speso la sua vita a servizio dei piloti.

La trama del docu-film è stata raccontata brevemente dal dottor Costa sulla sua pagina Facebook: "L’opera tratta del desiderio irrazionale del pilota di correre ferito o con le ossa spezzate e dei medici della Clinica mobile, piccolo ospedale su ruote inventato per seguire le gare del motomondiale e aiutarli a risalire sulla moto. Da Valentino a Zanardi, da Capirossi a Doohan, da Marquez a Lorenzo si vedranno storie mitiche che sembrano favole".

“Voglio correre” può essere visto anche come il simbolo di una mentalità, di un approccio alla vita ed alle sfide che ha fatto la ricchezza della Romagna sotto il profilo economico, sportivo, culturale. il dottor Costa introdurrà la pellicola e risponderà alle domande del pubblico.