“Volevo fare la corridora": la campionessa di cliclismo Morena Tartagni ritorna nella 'sua' Predappio

Ritorna nella sua Predappio la campionessa di ciclismo Morena Tartagni. Sabato 22 aprile alle ore 10.45 alla Sala Europa il Comune ha organizzato l’evento di presentazione del libro “Volevo fare la corridora". La vita, la passione, le battaglie della campionessa di ciclismo Morena Tartagni” di Gianluca Alzati. Assieme all’autore sarà presente proprio Morena, nata a Predappio nel 1949, ciclista su strada e pista attiva negli anni sessanta e settanta. Fu proprio lungo le strade del territorio predappiese che Morena iniziò ad appassionarsi al mondo del ciclismo, grazie agli incontri che riuscì a fare nella “Trattoria Tartagni” gestita dai nonni alla Trivella.

Voleva fare la "corridora" fin da piccola, sognando di seguire le orme di Alfonsina Strada, prima donna a competere in gare maschili, in sella alla sua bicicletta. Tartagni è stata la prima atleta azzurra a salire sul podio dei mondiali di ciclismo del 1968 a Imola, ha stabilito il record del mondo dei 3 km su pista al Velodromo di Roma, ha vinto due medaglie d'argento ai campionati mondiali di Leicester e Mendrisio e ottenuto 10 titoli italiani su strada e su pista. Con coraggio e determinazione, in tempi eroici e difficili per il ciclismo femminile, ha collezionato 100 vittorie. Smontata dalla bici, ha ricoperto importanti ruoli nella Federazione ciclistica italiana ed è stata assessore allo Sport e alle politiche giovanili nel Comune di Senago. La storia di Morena è diventata un libro anche grazie a una promessa fatta a Paola, la sua compagna di una vita, al cui dolce ricordo è dedicato.