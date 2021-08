A Santa Sofia il film "Volevo nascondermi": Elio Germano diventa il pittore Antonio Ligabue

Indirizzo non disponibile

Lunedì 23 agosto, alle ore 21.00 al Parco della Resistenza di Santa Sofia, proiezione del film "Volevo nascondermi", la storia del pittore Antonio Ligabue. Regia di Giorgio Diritti con Elio Germano,Denis Campitelli, Duilio Pizzocchi Italia, 2020

Info e prenotazioni: DIRE FARE 338 3169741. Ingresso 6 euro, ridotto 5 euro.

La solitudine, l'emarginazione, il grande fiume, l'amore per gli animali e per i bambini; l'esplosione del colore , il riscatto di un uomo attraverso l'arte. La storia del pittore Antonio Ligabue, ma non solo . Elio Germano " diventa" Antonio Ligabue