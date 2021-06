Wajir, i fiori del deserto: la testimonianza della missionaria suor Catherine Anyango Wanga

Suor Catherine Anyango Wanga, superiora regionale in Kenya delle suore Camilliane-Ministre degli Infermi, sarà in visita a Forlì dall’ 11 al 13 giugno. Le suore Camilliane sono operative in Kenya dal 1976 e in particolare, dal 2007, gestiscono l’ambulatorio e il centro di riabilitazione per bambini disabilicostituito da Annalena Tonelli e Maria Teresa Battistini.

Suor Catherine aveva accolto, nel 2019, il Vescovo Livio e i membri del Coordinamento per Wajir in visita in quella terra. La disabilità è ancora una vergogna da nascondere a Wajir e le suore ogni giorno vanno a prenderei bambinidi casa in casa(circa 35),li accompagnano al centro, gli fanno fare riabilitazione fisica e, a seconda delle possibilità di ognuno, fanno scuola e li aiutano a svolgere diverse attività. I bambini mangiano nel centro e rientrano a casa nel pomeriggio. Inoltre, ogni mese 380 persone circa possono beneficiare dell’aiuto delle suore attraverso le attività del dispensario.

Venerdì 11, alle ore 18.30, presso il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Largo Annalena Tonelli, 1, il Cooridnamento per Wajir promuove un incontro pubblico con suor Catherine per ascoltare dal vivo la loro attività con “I fiori del deserto di Wajr". Domenica 13 suorCatherine parteciperà alle messe parrocchiali delle ore 9 a Cappuccinini e delle ore 11 a S. Paolo e porterà la sua testimonianza.

