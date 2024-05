Weekend con 'Dante 'n Fumettolandia'

Grande successo per la mostra 'Dante 'n Fumettolandia' che mette in scena le realizzazioni della Nona Arte ispirate alla vita e all'opera del Somma Poeta, descrivendo col supporto iconografico internazionale una innovativa proposta su Dante Alighieri. La proposta culturale, che ha saputo interessare fasce di pubblico tra le più diverse e composite, ha ricevuto ottimi riscontri ed ha permesso al pubblico interessato di riappropriarsi del patrimonio culturale fumettistico dantesco in maniera completamente gratuita.

Prestigioso è anche il risultato riguardante la fruizione da parte dei giovani, nell'ottica di favorire l'incontro tra scuola e enti del territorio in un'ottica di educazione al patrimonio culturale. Alla mostra, con la curatela affidata alla FumettoDANTEca International, si è voluto dare un taglio completamente nuovo e innovativo attraverso un percorso informativo di approfondimento dove le specifiche sezioni, con le gigantografie delle tante tavole e i relativi testi, hanno permesso al pubblico di scoprire il misconosciuto universo fumettistico dantesco. Anche la proposta di disponibilità aperta agli studenti delle primarie e secondarie è un rafforzamento dell’importante sinergia scuola/didattica che da anni si porta avanti.

La mostra, ad ingresso gratuito fino al 12 maggio, esposta nei locali del Centro Sociale Primavera in via Angeloni 56 Forlì, è realizzata nel contesto della 23° edizione di 'Quante storie nella Storia' la manifestazione della Regione Emilia Romagna, dal Centro Sociale Primavera, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, il Comitato di Quartiere Resistenza e la FumettoDANTEca International, e patrocinata da Il Resto del Carlino, l'Assessorato Rapporti con i Quartieri Comune di Forlì e l'Assessorato Politiche Giovanili Comune di Forlì.



"Gli organizzatori sono felici che la mostra abbia incontrato il favore del pubblico più vasto e degli appassionati più fini, infatti osservare i visitatori interessati e attenti a ogni dettaglio, ha confermato quanto la produzione della Nona Arte, con la loro realizzazione, siano di continuo stimolo e nutrimento per ciascuno di noi – afferma l'esperto fumettotecario GianLuca Umiliacchi -. Il successo dell’esposizione sigilla in modo inequivocabile il lavoro condotto finora per la costruzione del percorso culturale e la valorizzazione dell'impegno socio-culturale che il Centro Sociale Primavera porta avanti da oltre 20 anni." Un dato eccezionale anche gli elogi e i complimenti ricevuti, non è solo una questione di aspettative, o forse lo è in parte, è piuttosto una questione di responsabilità e di gratitudine verso un impegno alla comunità che il Centro Sociale ha come responsabilità acquisita. Un plauso alla FumettoDANTEca International che ha costruito un esclusivo palinsesto di manifestazioni culturali per promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del Sommo Poeta e della sua opera nel contesto produttivo della Nona Arte legata a Dante Alighieri. Con la 23° 'Settimana della Didattica e dell'Educazione al Patrimonio in Archivio' in sede, intanto, prosegue l'esposizione consultabile 'Dante fumettico' che, fino al 31 maggio 2024, con aperture pubbliche su richiesta è disponibile per tutti gli interessati.

Per informazioni 3393085390 (orario 10/18) FumettoDANTEca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/FumettoDANTEca.