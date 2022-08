Ricco weekend di eventi a Santa Sofia: musica e stand gastronomici per la festa dell'Avis

Un altro ricco weekend di appuntamenti in quel di Santa Sofia. Dal 5 al 7 agosto l'area feste del Parco della Resistenza di Santa Sofia celebrerà i 75 anni di attività dell'Avis locale. Ogni sera stand gastronomici e musica live: 5 agosto Omar Lambertini, 6 agosto Moka Club, 7 agosto orchestra spettacolo Elena Cammarone. Ingresso 5 euro.

Sabato 6 agosto, presso la Chiesa di san Pietro a Corniolo, per il Summer Jazz Fest, Barbara Pierno e Marco Ruviaro in "Choro de rua". Ingresso libero Domenica 7 agosto, alle 16.00, presso l'Area Feste di Spinello, Festa della Madonna e Festa dei Bambini. Processione con il Corpo Bandistico C. Roveroni e, a seguire, giochi, intrattenimento e merenda per i più piccoli.

Sabato 6 e domenica 7 agosto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 alla Galleria Stoppioni sarà possibile visitare la mostra "Et in Arcadia Ego" di Andrea Mario Bert: installazioni e dipinti dei caratteristici cieli realizzati dall'artista forlivese.