Un ricco programma di eventi a Santa Sofia per il weekend: ecco il menù

Ricco programma di appuntamenti questo weekend a Santa Sofia. Si comincia sabato con la seconda tappa di "Migra Land Art", progetto di installazioni artistiche in natura a cura di Matteo Lucca e Oscar Dominguez. Dalle 9 alle 18, gli artisti terranno un workshop lungo il Parco Fluviale, tra le località Colonia e Brusatopa. Per tutto il giorno gli artisti, insieme a chi vorrà intervenire, saranno impegnati nella realizzazione di contenitori a forma di nido-bozzolo, utilizzando materiale di recupero e, in particolar modo, canna comune di fiume. Inaugurazione alle 18. Per informazioni: 339 1299275 e 389 0687851. Alle 21.45 al Parco della Resistenza, "Funfara", Concerto della Banda Osiris e del Corpo Bandistico C. Roveroni. L'evento è organizzato da Pro Loco Santa Sofia. Ingresso 10 euro.

Sabato 30 e domenica 31 luglio, presso l'area esterna della canonica della Chiesa di Santa Lucia, GKS e Gruppo K organizzano la Festa dello Sport: due serate con stand enogastronomici e musica dal vivo. Domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 alla Galleria Stoppioni sarà possibile visitare la mostra "Et in Arcadia Ego" di Andrea Mario Bert: installazioni e dipinti dei caratteristici cieli realizzati dall'artista forlivese. Presso "Il Club" di Corniolo dalle 17.30 alle 20.30, mostra "Quel che la luce nasconde" di Ignacio Llamas, a cura di Marta Michelacci. In esposizione, immagini fotografiche naturalistiche scattate al Lago di Poggio Baldi. Aperta fino al 25 agosto. Per informazioni: Ufficio Cultura 0543975428-29.



Lunedì 1 agosto, alle 21.15, al Parco della Resistenza di Santa Sofia, Dire Fare propone la proiezione del film "Aria ferma" di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Leonardo Capuano. italia 2021. Un carcere sta per essere chiuso, detenuti e agenti attendono di essere trasferiti ma contrattempi burocratici li tengono bloccati. Sono quindi costretti a reinventarsi le regole e forse anche i ruoli. Ingresso 6 euro, ridotto 5 euro.