Weekend tra presepe vivente e villaggi natalizi, ma anche musica, teatro, mercato artigiano e la fiera di Santa Lucia

Teatro e cinema offono una serie di titoli interessanti: dal capolavoro di ?echov "Zio Vanja", alla commedia dialettale, per poi passare ai corti di animazione. Si continuano a festeggiare i 40 anni del Naima con gli ultimi appuntamenti musicali in calendiario, mentre a MNeldola va in scena il concerto benefico in memoria di Gaetano Foggetti. L'artigianato è protagonista all'Ex Atr con il mercato natalizio, mentre a Santa Sofia torna la tradizionale fiera. Aprono poi le porte al pubblico una serie di capolavori artistici. Si va alla scoperta degli eventi da venerdì a domenica sul territorio.

Splende il Natale

Il Presepe vivente dei bambini torna in piazza Saffi: la ventiduesima edizione, in programma per sabato, si terrà all’ombra del campanile di San Mercuriale. L’evento quest’anno cade in un anno particolare: l’ottocentesimo anniversario del primo presepe vivente realizzato da San Francesco a Greccio; non a caso è proprio questo il tema scelto dal pittore Franco Vignazia che ha curato l’immagine del manifesto dell’evento. A Forlì si respira poi l'atmosfera del Natale con la terza edizione di “Forlì che brilla”, la rassegna di eventi e attrazioni natalizie: in Piazza Saffi oltre all'albero di natale ci sono la pista del ghiaccio, la giostrina per i bambini, le casette di Natale del mercatino e lo show del videomapping, il Magico borgo è in Piazzetta della Misura, il funambolo giocoliere ai Giardini Orselli. Spostandosi a Carpena si può ammirare l'opera di Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi che hanno fatto della costruzione del presepe un’arte meccanica: è di loro progettazione e costruzione un presepe meccanico esteso su cinque metri di lunghezza e due e mezzo di profondità, le cui statue sono state lavorate e adattate una ad una per consentire il movimento a tempo dei diversi personaggi.

Una festa in vista del Natale è stata organizzata anche a San Varano: si parte con l’arrivo dei Babbi Natale in moto che portano dolci e regali ai bambini presenti e poi appuntamento con la cultura e la storia recente attraverso la presentazione del libro di Marco Susanna “Vite Sospese”. Domenica anche il piazzale della Parrocchia di San Martino in Strada si anima con la tradizionale festa di Natale: ci sarà Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine di tutti i bambini presenti e a scattare una foto ricordo con loro da inserire nella cornice personalizzata e costruita appositamente per l’occasione con i laboratori dedicati. Domenica si festeggia il Natale anche in discoteca: ritorna il Christmas Party under 14, un pomeriggio all’insegna del sano divertimento. La scuola media Caterina Sforza insieme ad altre scuole di Forlì e dintorni e a diverse associazioni genitori delle stesse, conferma il loro sostegno al progetto "Big Fun No Trip" di Matilde Montanari: questa domenica arriva il Sunday Club pomeridiano di puro divertimento, in collaborazione con la discoteca Controsenso e con gli allievi dj di Cosascuola Music Academy

Da sabato poi Corniolo diventerà un vero e proprio villaggio in cui sarà possibile incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti: nelle vie del borgo, infatti, trovano spazio l’Ufficio Postale degli elfi e la Casa di Babbo Natale, mentre in piazza Pasquale II si troverà il "Laboratorio di cristallo", dove si terranno attività per bambini e famiglie. Sempre in piazza la Casetta delle delizie con tante golosità preparate da Pro Loco Corniolo Campigna e dalle attività ricettive della zona, mentre poco distante sarà possibile visitare la Bottega dei Regali, con creazioni artigianali e oggettistica realizzata a mano. In tutto il paese, come sempre, saranno allestite decine e decine di natività per "Le vie dei presepi". Si è aperta la settima edizione di Natale con l’Arte a Modigliana nell’ex chiesa della Misericordia, la mostra che coinvolge circa venti artisti per una cinquantina di opere esposte. Anche Predappio si prepara a festeggiare il Natale: domenica partirà il trenino natalizio che porterà in giro per il viale principale, i bambini e tutta la famiglia. Sempre in Piazza Garibaldi ci sarà Pompieropoli, percorsi studiati per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire a loro improvvisamente.

Portico di Romagna si trasforma nel "Paese dei Presepi": per il periodo natalizio il borgo si anima con presepi di ogni genere con la collaborazione dei cittadini, che mettono in mostra le natività fuori dalle abitazioni, saranno più di 200 sparsi per tutto il paese. La Pro Loco ha messo a punto un ricco programma di appuntamenti che animerà il periodo natalizio del borgo. Domenica arriva il "Natale in piazza" a Meldola, una magica giornata all'insegna del divertimento e della socialità: mercatino dei creativi, bancarelle, giochi in legno a cura di Nonno Banter, magia e spettacolo con Teatro Lunatico, musiche e canti natalizi fino all'arrivo di Babbo Natale.

Sui palchi e sugli schermi

Dopo il debutto, nell’estate del 2023, al Festival dei Due Mondi di Spoleto giunge al Teatro Diego Fabbri di Forlì, venerdì, sabato e domenica, Zio Vanja nella rilettura registica di Leonardo Lidi, seconda tappa, dopo Il Gabbiano, del suo progetto dedicato ad Anton ?echov: lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria in co-produzione con il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, è interpretato da un numeroso e importante cast. Venerdì, invece, la Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca, ospita il Gruppo Teatrale La Broza di Cesena che metterà in scena la commedia dialettale "Al féri", tre atti brillanti liberamente tratti da "Vacanze forzate" di Zucchini: un testo esilarante su come le ferie tanto attese possano trasformarsi in un incubo. Venerdì verrà proiettato alla Sala Don Bosco il film diretto da Romeo Pizzol “Potevo farmi santo”: interverranno il regista e uno degli allievi di Don Pippo ancora in vita Lamberto Lombardi. Un film tutto al forlivese che racconta la vita di Giuseppe Prati, un personaggio che è stato centrale per lo sviluppo della comunità cittadina. Si passa poi ad una 'stand up comedy' sul mondo dello spettacolo e personali avventure e disavventure, raccontate con ironia e leggerezza: Nadia Rinaldi porta sul palco del Teatro comunale di Predappio "Senza santi in paradiso", sabato, per la regia di Claudio Insegno. Tra disavventure esilaranti e gustosi retroscena, se la vita dell’attore è già piena di difficoltà, lo è ancora di più se non si hanno santi in paradiso. Nella stessa serata la Sala Teatro della Fabbrica delle Candele ci sarà la proiezione del cortometraggio e verrà presentata la nuova versione del libro “Tre ragazzi in cerca d’avventura”, rielaborata da Gianfranco Boattini insieme all’autore Carmelo Pecora: questa nuova versione ricca di contenuti inediti, comprende foto di backstage e immagini del cortometraggio. Il racconto acquista così ancora più valore grazie alle immagini, raccontando uno spaccato di una Italia che sembra lontana dall’oggi ma di cui abbiamo sempre di più nostalgia. Buio in sala, lo schermo si illumina e iniziano a susseguirsi immagini e grandi emozioni: per far scoprire e riscoprire il gusto della proiezione su grande schermo, magari per la prima volta al cinema dei più piccoli, la Sala San Luigi propone la visione di una selezione di corti di animazione realizzati da giovani autori e da studenti di scuole d’animazione.

In musica

Venerdì al teatro Dragoni di Meldola Cosascuola e Voyager Gospel Choir presentano “Wade In The Water”: un viaggio dai canti tribali africani al gospel moderno scritto e diretto da Marco Calcinelli, con le voci del Voyager Gospel Choir, Francesco Ottaviano al contrabbasso, Francesco Torrioni alla batteria e congas, Pietro Rizzoni al pianoforte, Manuel Siboni alla chitarra elettrica e acustica, Lorenzo Tosarelli all’organo hammond. La Rassegna “Guido Agosti” regala invece recital pianistici di alto livello: come ultima serata, venerdì, salirà sul palco della Sala Teatro della Fabbrica delle Candele il giovanissimo Emiliano Gennari, violinista romagnolo ormai affermato in territorio nazionale, che suona in modo stabile con l’orchestra giovanile “Ymeo” diretta dal maestro Paolo Olmi. Ancora venerdì nel locale Ruggine di Forlì, per la rassegna LivePack JazzClub, giunta al terzo appuntamento, si esibiranno The Indians: il gruppo, capitanato dal sassofonista Marco "Benny" Pretolani, che da oltre 25 anni calca palcoscenici nazionali ed esteri, militando in varie formazioni tra cui i Good Fellas, propone i ritmi e i suoni provenienti da New Orleans, città dalle origini multietniche e crocevia di culture. Continuano i festeggiamenti per i 40 anni di jazz e blues del Naima club, uno dei più importante jazz club italiani, nato a Forlì nel novembre del 1983: venerdì si apre la mostra della collezione delle più importanti Riviste di musica jazz di tutto il mondo, a seguire, performance musicale sulle canzoni proibite dal Fascismo con Anna Ghetti, piano e voce. E poi omaggio a Nicola Arigliano, nel centenario della nascita, con i Bona vista social group. Sabato il gospel e lo spiritual del Mississipi, con Irene Robbins, Vonn Washington, Lara Luppi. A seguire brunch con performance al pianoforte del maestro Cavicchi, alla voce Daniela Bertoli e per finire alla grande concerto di Stefano Fariselli al sax, primo classificato al concorso, accompagnato al pianoforte dal famoso fratello Patrizio, fondatore dei mitici Area.

Sabato l'Abbazia di San Mercuriale ospita l'Orchestra Bruno Maderna e il Coro di San Paolo Cappuccinini in un concerto per augurare buone feste a tutta la cittadinanza: nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiettivi, tra i quali quello di offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale e consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e di partecipare agli incontri con gli autori. Torna poi il “Concerto per Gaetano”, l’appuntamento musicale e solidale che Ail Forlì-Cesena dedica al presidente Gaetano Foggetti, scomparso nel giugno del 2022, e nel cui ricordo raccoglie fondi per sostenere un impegnativo progetto di ricerca condotto dagli Ematologi dell’Irst di Meldola: l’appuntamento con la seconda edizione è per sabato al teatro Dragoni di Meldola .Ad Area Sismica appuntamento invece con uno degli eventi più suggestivi ideati negli ultimi anni, un concerto svolto totalmente al buio, per vivere l’emozione della musica di un grande artista quale il percussionista Enrico Malatesta, senza le distrazioni che l’occhio umano può suscitare: per l’occasione, i collaboratori dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Forlì-Cesena si occuperanno, tra le tante cose, di guidare il pubblico all’interno della sala concerti totalmente al buio.

Mercatini e fiere

È in arrivo presso l’Ex Atr l’edizione natalizia dell’evento di artigianato di qualità più atteso da tutti gli appassionati: l’appuntamento con "Lo Smanet Galattico - Chirstmas Market" è per sabato e domenica. Oltre 50 talenti del fatto a mano, provenienti da tutta Italia, da cui poter acquistare dal vivo regali artigianali da mettere sotto l’albero: tra le proposte artigianali ci sono ceramiche, abbigliamento e accessori, quadri, home decor, illustrazioni, bijoux, complementi d’arredo, articoli per bambini e tanto altro. Sabato è protagonista l'enologia a Galeata con il Gin Fest, un format nuovo ideato per unire i tre paesi vicini dell'alta vallata del Bidente: Galeata, Santa Sofia e Civitella. L'evento si terrà in Piazza Gramsci dove, lo scorso 8 dicembre, sono state inaugurate una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico e tre casette in legno, installate al fine di ospitare gli esercenti del territorio: protagonisti della serata saranno tre gin prodotti nei tre comuni limitrofi. Domenica ci si sposta a Santa Sofia, dove si terrà la tradizionale fiera di Santa Lucia: mattina e pomeriggio, in piazza Matteotti si svolgerà il tradizionale mercato ambulante mentre numerose associazioni di volontariato allestiranno stand gastronomici per gustare le specialità locali, tra cui tortelli alla lastra, golose fritture e dolci di Natale, caldarroste e vin brulè, piadina fritta e fagioli “in giubbalunga”. Dopo il lungo rinvio dovuto alla pandemia da Covid-19, c’è grande attesa anche per il ritorno del “Torneo di marafone con conteggio delle figure” promosso dall’Avis Comunale di Forlì: torna una tradizione di lungo corso che ha visto negli anni tante persone riunite in nome della passione per le carte e soprattutto del messaggio solidale di Avis. L’appuntamento è per venerdì al Teatro Parrocchiale di Villafranca.

Alla scoperta del campanile, del Canova e del monumento funebre di Numai

Il campanile di San Mercuriale apre le porte alla città per tutto il mese di dicembre nei fine settimana: ci sarà anche la possibilità di ammirare la ‘Madonna del campanile’ dipinta da Franco Vignazia in occasione della fine dei lavori. È uno dei luoghi più rappresentativi di Forlì, il campanile di San Mercuriale, alto 75 metri e costruito in soli due anni dal 1178 al 1180 su disegno dell’architetto forlivese Francesco Deddi. Dalla sua cella campanaria si può ammirare un meraviglioso panorama a 360°. Apertura al pubblico sabato anche della Chiesa della Santissima Trinità: i forlivesi potranno ammirare nel suo splendore un'opera di assoluto rilievo, il monumento funebre dedicato al conte Domenico Manzoni ed eseguito nel 1817 da Antonio Canova, autore della celeberrima Ebe conservata al San Domenico. Incontro sabato nella Basilica di San Pellegrino, in vista del Natale, alla scoperta della Natività in bassorilievo nel monumento funebre di Luffo Numai: l’opera dello scultore Tommaso Fiamberti risale all’inizio del XVI secolo. Gli incontri saranno anche l’occasione per riscoprire la vita di San Pellegrino Laziosi e ricordare la sua miracolosa guarigione, avvenuta davanti al Crocifisso ancora visibile, affresco trecentesco di scuola giottesca attribuito a Giuliano da Rimini.

In mostra

Le sale del Museo Civico San Domenico di Forlì si aprono a una leggenda della fotografia del XX secolo: Eve Arnold, la prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos nel 1951. Negli anni, davanti al suo obiettivo, sono passati dive e divi del cinema, sfilate di moda e reportage d’inchiesta ancora attuali nello sguardo, per questo la mostra si articola in un ampio percorso tra 170 fotografie. Il Museo Civico di San Domenico ospita anche la mostra “Ercole Baldini. Una leggenda italiana”. L'esposizione, realizzata dal Comune di Forlì, in collaborazione con la casa editrice Minerva e i figli del campione Mino e Riziero Baldini, curata dal giornalista sportivo Beppe Conti, rende omaggio all'icona del ciclismo italiano. Verranno esposti per la prima volta i cimeli più prestigiosi della sua lunga carriera di ciclista, come le sue biciclette, le maglie iridate, le coppe, tra cui quella d’oro celebrativa del Giro d’Italia da lui vinto nel 1958, e le medaglie, inclusi gli ori Olimpici.

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì torna a valorizzare gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, proseguendo il percorso di sviluppo del legame con il mondo dell’arte contemporanea attraverso la mostra “Di chi è questo mio corpo?”, una collettiva curata da Elena Dolcini di nove tra gli artisti più rappresentativi della creatività contemporanea. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art, visitabile da sabato. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.

La sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età ospita la mostra fotografica e documentaria "Custodire per trasmettere. Testimonianze sui femminismi negli anni Settanta a Forlì", organizzata dal Gruppo ricerca femminismi. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.

Tutte le mostre da scoprire e gli incontri in calendario