Notte Rosa, Gioele Dix, Giobbe Covatta, Festival Voci Nuove, Chef sotto il Portico: si scalda il weekend sul territorio

Piadina romagnola, concerti all'alba, Festival internazionale del didjeridoo, Chef sotto al portico: questi sono gli ingredienti del Capodanno dell'estate nel Forlivese, ma non c'è solo la Notte Rosa. Affollati i palcoscenici teatrali, con Gioele Dix che rende omaggio al talento inimitabile di Giorgio Gaber sul palcoscenico dell’Arena San Domenico, Giobbe Covatta a Cusercoli con la sua consueta ironia che induce alla riflessione sui temi a lui carissimi come sostenibilità e cambiamento climatico. Si apre anche il Festival Voci Nuove a Castrocaro. Ecco gli eventi da venerdì a domenica.

Notte Rosa nell'entroterra tra enogastronomia e musica

Il ‘masterchef’ Francesco Aquila incontra a Bertinoro la Piadina Romagnola Igp, regina dello street food e prodotto simbolo della Romagna, in una magica serata fra enogastronomia, show cooking, musica e intrattenimento, nell’ambito degli eventi realizzati nell’entroterra durante la Notte Rosa: l’appuntamento è per venerdì in Piazza della Libertà, il ‘Balcone di Romagna’, la splendida terrazza, nel centro del borgo storico che domina l’orizzonte fino al mare. La prima alba alla Rocca è invece con l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, dove la tradizione classica incontra il folk, domenica nel Belvedere di Dante (corte interna della Rocca di Bertinoro).

Anche la Notte Rosa a Forlimpopoli è in musica: venerdì e sabato torna, alla Rocca, il Festival Internazionale del Didjeridoo – Arte, Viaggi, Musica e Cultura dall’Australia. Giunto alla 21esima edizione, per due giorni il Didjin’Oz porta a Forlimpopoli i protagonisti internazionali del Didjeridoo e l’affascinante cultura australiana: artisti provenienti da tutto il mondo sono gli interpreti della musica suonata con il didjeridoo di quest’anno. Il festival internazionale di cucina “Chef sotto il Portico” appuntamento fisso a Portico di Romagna, giunge quest’anno alla tredicesima edizione: per tre giorni il paese ospiterà 10 chef eccellenti di provenienza internazionale (i cuochi invitati per questa edizione provengono da Messico, Colombia, Inghilterra, Finlandia, Islanda, Danimarca, Senegal) che richiamano turisti da tutta Europa. Ci sarà una brigata di cucina internazionale dove non esistono barriere tra nazionalità, culture, religioni, lingue e ognuno è libero di esprimersi tramite il cibo.

Palcoscenici

In occasione del ventennale della scomparsa, Gioele Dix rende omaggio al talento inimitabile di Giorgio Gaber: venerdì Dix sarà infatti protagonista sul palcoscenico dell’Arena San Domenico di Forlì con lo spettacolo "Ma per fortuna che c’era il Gaber", viaggio tra inediti e memorie del Signor G, di cui ha curato anche drammaturgia e regia. In scena nella doppia veste di attore e di cantante, l’artista sarà accompagnato da due eccellenti musicisti, Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre. Partirà sempre venerdì la nuova rassegna "Castelli di carta - I libri che spettacolo", inaugurata con "6° (Sei gradi)" di Giobbe Covatta, che sarà sul palco del castello di Cusercoli con la partecipazione di Ugo Gangheri. Da Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni.

Nella stessa serata riparte la fortunata rassegna “A Teatro in Famiglia” proposta nelle Stagioni del Teatro Dragoni, in “versione estiva” all’Arena Hesperia di Meldola: il cartellone sarà inaugurato con "Le Nid" (Il Nido) della giovane formazione "Progetto gg", uno spettacolo di teatro d’attore e di figura che prende vita oltre le parole, nel linguaggio universale della musica e della danza. Gran galà di danza sotto le stelle con artisti ospiti internazionali, sabato all'Arena San Domenico: un vasto programma che spazierà dalla danza classica al musical, dal canto alla danza contemporanea con la partecipazione di ballerini ospiti internazionali provenienti da alcune importanti compagnie europee e gli allievi dei corsi professionali di Ateneo Danza. Va in scena sabato alla Fabbrica delle Candele di Forlì, "Ubu Re", della compagnia pugliese Satiryon: istituto nel 2014, il Gran Premio del Teatro Amatoriale è riservato ai vincitori di appositi concorsi abbinati, svolti a livello regionale e organizzati dai rispettivi Comitati FITA.

Festival di Castrocaro

Dopo un anno di stop, il Festival Voci Nuove torna a suonare a Castrocaro con circa 250 giovani talenti che nei prossimi due fine settimana arriveranno nella località romagnola da tutta Italia per affrontare la fase delle selezioni. L'edizione realizzata sotto l'egida del Maestro Carlo Avarello, prenderà il via venerdì con una masterclass generale a Palazzo Pretorio e, a seguire, la serata inaugurale aperta al pubblico nel giardino davanti al Municipio, affacciato sul viale principale. A condurre l'evento musicale Daniele Cabras, in arte "DanyTheGaggio", classe 1994 e tik toker sardo seguitissimo sui social



Feste paesane

Venerdì a San Savino arriva il Katastrofa Show, spettacolo comico dedicato a grandi e piccini, prima sarà possibile cenare a base di piada fritta. Sabato torna "Teodorano Medioevale", festa organizzata nel bellissimo borgo antico della frazione meldolese: giochi di torce e fuoco e volteggiar di bandiere al ritmo dei tamburi, visite guidate nel centro antico, prelibate specialità romagnole. Domenica a Civitella sarà la giornata dedicata alle moto, alla birra artigianale, alla buona musica e naturalmente non mancherà la gastronomia della casa: al “Mazapégul Bikers Day” arrivano infatti i Bastet. Ancora domenica in piazza Matteotti a Santa Sofia si terranno i mercatini di luglio con esposizione di hobbisti e artigiani, musica live, animazione per bambini.

In mostra

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. Il Museo Archeologico di Forlimpopoli ospita una nuova mostra temporanea: protagonista “Fiori Neri”, un'antologica curata dall’artista forlimpopolese Luca Freschi volta ad illustrare il percorso artistico di Enrico Garoia, in arte Garo, e il segno lasciato a Forlimpopoli con la sua pittura astrattista. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.