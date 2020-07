Weekend a Forlì e dintorni, al San Domenico c'è Claudio Bisio. E poi tanti concerti e il ricordo di don Dario

Per l'ultimo week-end di luglio il territorio forlivese offre una serie di spunti per divertirsi senza spostarsi. All'Arena del San Domenico arriva la rassegna teatrale proposta da Accademia Perduta/Romagna Teatri, si parte nelle vesti di due umanissimi e comici antieroi. Claudio Bisio e Gigio Alberti portano dal web al palcoscenico Ma tu sei felice?, lettura spettacolo tratto dall’omonimo libro di Federico Baccomo, nonché commedia dell’assurdo con finale a sorpresa, in scena venerdì 24 luglio.

Per gli amanti della musica si può scegliere tra una ricca proposta: il secondo appuntamento della rassegna “Cam(m)inate, tra note, parole e cultura”, iniziativa che si svolge presso Rocca delle Caminate di Meldola, vede sul palco l’evento “Reading Musicale: Ulisse, libertà e movimento”. La rassegna "Donne in Blues" di Entroterre Festival, che porta sul territorio il Sara Ghtami Quintet, nella cornice del parco di Fratta Terme. La serata è dedicata all'interpretazione delle più grandi artiste Blues e Jazz, e in particolar modo a quelle di artisti come Etta James, Koko Taylor e Rachelle Ferrell. Per chi resta a Forlì si segnala il concerto "Un Piano per le Stelle" di Cesare Picco. Cesare Picco, pianista improvvisatore e compositore a suo agio tra i beat elettronici come tra i suoni di un’orchestra barocca, è da sempre sperimentatore trasversale in ogni ambito musicale. Compositore per solisti e orchestre (tra le quali Moscow State Symphony Orchestra, Berlin Chambers Soloists, I Virtuosi Italiani), progetti speciali legati al mondo dell’Arte (Whitney Museum di New York, Hara Museum of Contemporary Art di Tokyo, Hangar Bicocca di Milano), dal 1986 porta la sua musica nei più importanti festival e teatri del mondo. La musica di qualità offre quindi un ampio ventaglio, se si considera anche la presenza del pianista Roberto Negro in anteprima a Meldola con il suo Axiome. Il cinema all'aperto è all'Arena Eliseo.

La natura svela le sue bellezza con l'escursione a Dovadola tra i luoghi di Sant'Antonio. Tra monti, grotte e reliquie si percorre il Cammino del famoso santo ricordato in Romagna con l'eremo che si trova nella valle del Montone. Per chi desidera un percorso più breve, come ogni anno si ricorda la figura di don Dario CIani a Sadurano, tra le iniziative una breve passeggiata da Sadurano verso il Monte della Birra, un tratto del Sentiero di don Dario, crocevia di due importanti Cammini, quello di S. Antonio e quello di Assisi (o di S. Francesco). L'escursione sarà guidata da Gabriele Zelli. Anche il Parco nazionale offre un'uscita gratuita per imparare a riconoscere gli alberi, oppure la costruzione della casette per gli insetti all'orto botanico di Valbonella. Tra le varie iniziative anche il concerto del Forlì Saxophone Quartet. Tra natura e arte l'ainaugurazione di tre installazioni artistiche dal titolo “Ecologia Integrale”, che andranno collocate in alcune chiese periferiche di Modigliana.

Per gli amanti delle mostre, è sempre aperta, dopo la proroga fino ad ottobre, la mostra su Ulisse al San Domenico. Si può visitare anche "Il Muraglione che unisce", che racconta il passo che unisce Romagna e Toscana. A Predappio, gli spazi di Casa Mussolini ospitano la mostra "Badoglio telegrafa". Ed ancora la mostra "Incisioni - Le seduzioni del segno" a Terra del Sole, oppure il lavoro giovanile negli scatti di Giovanni Valbonesi.