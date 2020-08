Ferragosto con gli artisti di strada, risate all'alba. musica e storia locale: tutti gli eventi del Forlivese

E' nel fresco di Santa Sofia l'evento di maggior richiamo del Ferragosto sul territorio forlivese, con gli artisti di strada che riempiranno di attrazioni mozzafiato le piazze della località bidentina. E' ricco il programma del'evento "Di strada in strada" che fino a domenica 16 agosto prende vita con spettacoli che vanno a coprire l'universo delle arti performative, del circo teatro, della commedia dell'arte, del teatro di figura, della magia, della comicità. In un anno in cui tutto sembrava essersi fermato la Pro Loco di Santa Sofia ha continuato a progettare e sviluppare il Festival Internazionale “Di Strada In Strada”. E così la XXIX edizione può aver luogo nel massimo rispetto delle misure di sicurezza e, come da tradizione, con un elevato standard artistico. E' tradizionale anche la Fiera di San Rocco a Castrocaro e Terra del Sole.

Tra le altre proposte non manca di sicuro l'intrattenimento all'alba. A Castrocaro appuntamento alle 6.14 per festeggiare l'alba di Ferragosto alla Fortezza di Castrocaro con l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli in versione da camera. Un concerto per celebrare la festività, ma anche l’anteprima del 26° Festival di Musica Popolare. E sempre per i mattinieri Entroterre Festival propone un’alba speciale. Per i più mattinieri appuntamento presso il Cortile della Rocca di Bertinoro, per incominciare la giornata in compagnia delle letture musicate de “Le galline pensierose” di Luigi Malerba. Letture di Valerio Corzani musicate dall’ensemble La Lusignola (Erica Scherl, Lorenzo Marquez, Olena Kurkina). Un reading esilarante, con una leggiadra colonna sonora e un’immersione nel mondo parallelo del pollame che naturalmente è anche un modo per ricordare all’essere umano il lato ridicolo delle cose, spingerlo a capovolgere l’ottica usuale e a rifuggire dalla morsa dei conformismi quotidiani. A seguire viene offerta una colazione al pubblico.

E poi tanta musica nella collina forlivese: a Modigliana la vigilia di Ferragosto è con Giacomo Toni, Pepe Medri, Colonel V e The Lockdown Blues Jam, richiamati sul palco dalla rassegna AssembraMenti. Sempre a Modigliana si rivivono gli anni ruggenti dello swing con Marco Pandolfi e i Goodfellas, Castrocaro e Bertinoro ospitano la risonanza barocca e la musica antica, con Entroterre Festival. E per completare il programma di chi resta in città interessante è la visita guidata alla riscoperta della Tigre di Forlì, una camminata per ripercorrere le vicende di Caterina Sforza. E sempre nell'ambito della cultura c'è al San Domenico la visita guidata su Ulisse e la filosofia del femminile. Un'opzione possibile per godersi la serata, infine è anche il cartellone del cinema all'aperto dell'Arena Eliseo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per gli amanti delle mostre, è sempre aperta, dopo la proroga fino ad ottobre, la mostra su Ulisse al San Domenico. Si può visitare anche "Il Muraglione che unisce", che racconta il passo che unisce Romagna e Toscana. A Predappio, gli spazi di Casa Mussolini ospitano la mostra "Badoglio telegrafa". Ed ancora la Vetrina d'Artista al Monte di Pietà, oppure il lavoro giovanile negli scatti di Giovanni Valbonesi.