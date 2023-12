Un weekend natalizio scintillante: presepi animati, concerti, fuochi, camminate a tema e spettacoli teatrali

Natale in famiglia con l'atmosfera magica garantita dai tanti Babbi Natale che accolgono i bimbi sul territorio, dai fuochi natalizi che bruciano nelle piazze, come fulcro di eventi di condivisione, dagli appuntamenti dedicati ai più piccini. Ci sono villaggi, alberi illuminati, piste di pattinaggio, ci sono i tanti presepi disseminati sul territorio, non mancano gli spettacoli tetarali e i concerti a tema, come del resto le camminate natalizie, ormai tradizionali. Ecco gli eventi da venerdì a martedì nel Forlivese.

Brilla il Natale

A Forlì si respira l'atmosfera del Natale con la terza edizione di “Forlì che brilla”, la rassegna di eventi e attrazioni natalizie: in Piazza Saffi oltre all'albero di natale ci sono la pista del ghiaccio, la giostrina per i bambini, le casette di Natale del mercatino e lo show del videomapping, il Magico borgo è in Piazzetta della Misura, il funambolo giocoliere ai Giardini Orselli. “Un Natale Formìdabile”, il programma delle animazioni festive di Formì, prosegue sabato con la corsa “Babbo Running”. Venerdì nella piazzetta del Centro Commerciale di Via Curiel a Ca’Ossi, il Comitato di Quartiere augura buon Natale e felice anno nuovo a tutti coloro, grandi e piccini, che vorranno condividere un momento di allegria con vin brulé, panettone, dolciumi, musica e animazione dei ragazzi del Centro di Aggregazione “La Tana”: ci sarà anche Babbo Natale.

Ultimo appuntamento invece con i laboratori natalizi per bambini e famiglie del Museo Archeologico Tobia Aldini di Forlimpopoli: sabato si svolgerà una vera e propria caccia al tesoro, anzi alle renne. Infatti, le renne della slitta di Babbo Natale si sono nascoste nel Maf: bisogna trovarle tutte, altrimenti la slitta con i regali non potrà partire. Anche Castrocaro Terme e Terra del Sole propongono una serie di iniziative tra il calore della tradizione e la magia dell'atmosfera nei borghi: nel borgo Storico di Castrocaro Terme ci sarà sabato "Il presepe di Greccio" con i ragazzi della catechesi della Comunità Parrocchiale di Castrocaro e Pieve Salutare, domenica la Chiesa di S. Reparata Terra del Sole ospita un altro presepe vivente che precederà la veglia di mezzanotte. In Piazza del Buonincontro a Castrocaro Terme brucerà 'E fog d'Nadel': serate di veglia insieme intorno al fuoco allestito in Piazza del Buonincontro, con degustazione di vin brulè e specialità gastronomiche della tradizione,

Corniolo invece è diventato un vero e proprio villaggio in cui è possibile incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti: nelle vie del borgo, infatti, trovano spazio l’Ufficio Postale degli elfi e la Casa di Babbo Natale, mentre in piazza Pasquale II si trova il "Laboratorio di cristallo", dove si terranno attività per bambini e famiglie. Sempre in piazza la Casetta delle delizie con tante golosità preparate da Pro Loco Corniolo Campigna e dalle attività ricettive della zona, mentre poco distante sarà possibile visitare la Bottega dei Regali, con creazioni artigianali e oggettistica realizzata a mano. In tutto il paese, come sempre, saranno allestite decine e decine di natività per "Le vie dei presepi". Si è aperta la settima edizione di Natale con l’Arte a Modigliana nell’ex chiesa della Misericordia, la mostra che coinvolge circa venti artisti per una cinquantina di opere esposte. Anche Predappio è pronto a festeggiare il Natale: il trenino natalizio porta in giro per il viale principale i bambini e tutta la famiglia. Per la vigilia giochi dimenticati con Nonno Banter e la compagnia teatrale La valigia di cartone con lo spettacolo “Lettere da Babbo Natale”."Rocca Natalizia 2023" parte a Rocca San Casciano dal 24 dicembre: in Piazza Garibaldi si accenderà il tradizionale "Zoc ed Nadel", accompagnato da appuntamenti tra musica, spettacoli e incontri con Babbo Natale. Non mancheranno laboratori creativi e giochi popolari.

Presepi da ammirare

Il quartiere Romiti rinnova anche quest'anno una delle tradizioni più amate dai suoi abitanti: la rievocazione della nascita di Gesù attraverso il presepe meccanico della parrocchia Santa Maria del Voto dei Romiti: questa rappresentazione, che vanta una tradizione trentennale (è la 31esima edizione), è il frutto della passione e delle capacità dell'indimenticato monsignor Giuseppe Mariani, nonché del lavoro di un gruppo di volontari della parrocchia e del quartiere. Spostandosi a Carpena si può ammirare l'opera di Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi che hanno fatto della costruzione del presepe un’arte meccanica: è di loro progettazione e costruzione un presepe meccanico esteso su cinque metri di lunghezza e due e mezzo di profondità, le cui statue sono state lavorate e adattate una ad una per consentire il movimento a tempo dei diversi personaggi.

Portico di Romagna si trasforma nel "Paese dei Presepi": per il periodo natalizio il borgo si anima con presepi di ogni genere con la collaborazione dei cittadini, che mettono in mostra le natività fuori dalle abitazioni, saranno più di 200 sparsi per tutto il paese. La Pro Loco ha messo a punto un ricco programma di appuntamenti che animerà il periodo natalizio del borgo. "Meldola città dei presepi" è invece l'occasione per vedere presepi meccanici e presepi viventi, tutti spettacolari e ricchi di fascino: dal 24 dicembre aprono al pubblico, con l’inaugurazione da parte del Parroco Don Enrico e il Comune di Meldola, i grandi presepi animati meccanici nella chiesa di San Francesco a Meldola, a Castelnuovo di Meldola e nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ricò, frazione di Meldola. I tre grandi presepi animati sono opera del regista cinematografico e presepista Davide Santandrea, allievo del compianto presepista frate francescano minore conventuale Padre Giovanni Lambertini.

Torna dal giorno di Natale anche il presepe animato nella Basilica di San Rufillo a Forlimpopoli dal titolo “Sub tutela dei. Sotto lo sguardo di Dio”: il presepe è tutto in movimento e con l'aiuto di un narratore racconta varie scene della vita di Gesù. Il narratore di quest’anno sarà il giudice Rosario Livatino. Da oltre 27 anni si realizza il presepe nella Basilica di san Rufillo, che da diversi anni è realizzato sotto forma di storia, narrata attraverso varie scene. Le scene sono ideate con l’ausilio di un commento audio, e tutta la movimentazione è sincronizzata con la rappresentazione. Come nel 2022, anche quest'anno non viene allestito il tradizionale presepio delle grotte della Zolfatara, ma per un motivo diverso, legato alle recenti frane: il presepio animato, realizzato dal presepista Davide Santandrea, è allestito nella cantina Zoli sotto la Ca’ de Sanzves a Predappio Alta.

Escursioni natalizie

A Sadurano sabato si può partecipare alla “Camminata di Natale” con partenza a piedi dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, seguendo il tracciato del Sentiero Domenico Settanni e, al termine, l’artista Alvaro Lucchi proporrà una visita guidata della Chiesa dopo il recente restauro. Il Lions Club Forlì Host organizza invece per martedì la settima edizione della “Camminata di Babbo Natale” per promuovere nella cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini, il valore del movimento e dell’attività fisica, non finalizzati alla competizione agonistica, e l’importanza della solidarietà. La camminata partirà dal parco urbano Franco Agosto e si snoderà per le vie del centro della città ed è prevista una raccolta fondi che saranno devoluti a favore dell'Associazione "Un Due Tre Stella" di Forlì, per un progetto destinato a bambini affetti da disabilità.

In musica

È l’appuntamento perfetto per questo periodo dell’anno, una serata unica, imperdibile, che ha per protagonista una musicista eccezionale: Frida Bollani Magoni sarà sul palcoscenico del Teatro dei Sozofili di Modigliana venerdì per un concerto piano e voce che accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di incanto ed emozione. Insieme a lei, per uno speciale set d’apertura, il cantautore Albert Eno, già voce dei Kismet, che nel 2018 ha avviato il suo progetto solista (è del nel 2021 l’album Dark ‘n’ Stormy). Nella stessa serata, spostandosi al San Giacomo di Forlì, Concerto di Natale, organizzato dall’associazione Amici dei Musei di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì e la Fondazione Masini: la Giovane Orchestra Angelo Masini ha preparato un programma che spazia dai classici natalizi a brani famosi e intramontabili che cattureranno lo spirito natalizio, offrendo l'opportunità a tutti gli appassionati di musica di riunirsi e condividere la gioia di questa festività. Il ricavato sarà devoluto all’Anffas di Forlì. Per il 22esimo anni si rinnova l'appuntamento al Palazzetto dello Sport Villa Romiti con il Concerto di Natale: l'evento si terrà martedì in un luogo simbolo del territorio, colpito dagli eventi meteorologici recenti, e vedrà protagonisti la musica e il bel canto. Tanti i giovani artisti del nostro territorio, accompagnati da musicisti e cantanti di livello nazionale e internazionale.

A teatro

"The lion king" arriva venerdì al Teatro Testori di Forlì: messo in scena da La Compagnia Fra Palo e Realtà, in collaborazione con le allieve dei corsi di danza della palestra Move It Club di Ravenna, è un originale spettacolo di pole dance e danza. Ballerine e atlete si cimentano con un'opera di grande successo per offrire al pubblico una prova delle loro abilità e capacità, accompagnate dalle musiche originali del film animato e del musical. Ancora venerdì la Compagnia Teatrale La Valigia di Cartone approda al Teatro Verdi di Forlimpopoli con "Lettere da Babbo Natale", spettacolo liberamente ispirato dal libro di J.R.R.Tolkien "Gli adulti smettono troppo facilmente di credere e di sognare e questo Babbo Natale lo sa benissimo...": al termine ogni bambino avrà la possibilità di creare e manipolare un piccolo teatrino di carta da portarsi a casa, per poter continuare a scrivere e mettere in scena nuove storie di Babbo Natale. Rocca San Casciano ospita invece la commedia “Doppio brodo show” di e con Maria Pia Timo: sabato al Teatro Italia andrà in scena il monologo, scritto da Roberto Pozzi e Maria Pia Timo, che nasce da una commossa malinconia per l’epica figura dell’azdora romagnola e si diverte a contrappuntarla alle attuali figure di mogli-madri-lavoratrici angustiate.

Alla scoperta del campanile, del Canova e della Rocca

Il campanile di San Mercuriale apre le porte alla città sabato: ci sarà anche la possibilità di ammirare la ‘Madonna del campanile’ dipinta da Franco Vignazia in occasione della fine dei lavori. È uno dei luoghi più rappresentativi di Forlì, il campanile di San Mercuriale, alto 75 metri e costruito in soli due anni dal 1178 al 1180 su disegno dell’architetto forlivese Francesco Deddi. Dalla sua cella campanaria si può ammirare un meraviglioso panorama a 360°. Apertura al pubblico sabato anche della Chiesa della Santissima Trinità: i forlivesi potranno ammirare nel suo splendore un'opera di assoluto rilievo, il monumento funebre dedicato al conte Domenico Manzoni ed eseguito nel 1817 da Antonio Canova, autore della celeberrima Ebe conservata al San Domenico. Durante il periodo delle vacanze natalizie è possibile visitare Rocca delle Caminate e scoprire l’affascinante storia di questo castello, che affonda le propri origini oltre 1000 anni fa: la Rocca sarà aperta sabato, domenica e martedì. In occasione delle festività natalizie, presso la Rocca, è stata realizzata un’originale allestimento natalizio, che renderà la visita ancora più affascinante.

In mostra e nei musei

Le sale del Museo Civico San Domenico di Forlì si aprono a una leggenda della fotografia del XX secolo: Eve Arnold, la prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos nel 1951. Negli anni, davanti al suo obiettivo, sono passati dive e divi del cinema, sfilate di moda e reportage d’inchiesta ancora attuali nello sguardo, per questo la mostra si articola in un ampio percorso tra 170 fotografie. Il Museo Civico di San Domenico ospita anche la mostra “Ercole Baldini. Una leggenda italiana”. L'esposizione, realizzata dal Comune di Forlì, in collaborazione con la casa editrice Minerva e i figli del campione Mino e Riziero Baldini, curata dal giornalista sportivo Beppe Conti, rende omaggio all'icona del ciclismo italiano. Verranno esposti per la prima volta i cimeli più prestigiosi della sua lunga carriera di ciclista, come le sue biciclette, le maglie iridate, le coppe, tra cui quella d’oro celebrativa del Giro d’Italia da lui vinto nel 1958, e le medaglie, inclusi gli ori Olimpici.

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì torna a valorizzare gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, proseguendo il percorso di sviluppo del legame con il mondo dell’arte contemporanea attraverso la mostra “Di chi è questo mio corpo?”, una collettiva curata da Elena Dolcini di nove tra gli artisti più rappresentativi della creatività contemporanea. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art, visitabile da sabato. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.

La sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età ospita la mostra fotografica e documentaria "Custodire per trasmettere. Testimonianze sui femminismi negli anni Settanta a Forlì", organizzata dal Gruppo ricerca femminismi. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.

