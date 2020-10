Primo weekend di ottobre fra Sedicicorto, Ipercorpo, e tante attività alla scoperta del territorio

Settembre è volato via in un baleno e siamo già al primo weekend di ottobre: che fare mentre l'autunno già bussa alle porte? Ecco qualche interessante spunto per non annoiarsi: fra Festival, concerti, eventi per tutte le età, non resterete delusi!

Weekend di gusto

Ottobre è il mese della birra: continua nel weekend Oktoberfest, settima edizione della festa della birra in un locale di Forlì! Domenica invece tutti a Forlimpopoli per la visita e degustazione per celebrare il compleanno di Marietta, la governante di Casa Artusi.

Weekend di musica, spettacolo e cinema

Questo weekend da venerdì a domenica continua l'offerta di "Ipercorpo, Festival internazionale delle arti dal vivo" e ritornano le proiezioni del Sedicicorto Forlì International Film Festival.

Venerdì una grande serata di musica per iniziare con il piede giusto il nuovo anno della Scuola di Musica popolare, mentre gli amanti dell'intramontabile Luana Babini non resteranno delusi sabato dalla cena e concerto in riva al lago con Luana Babini.

A proposito di spettacolo: venerdì si tiene la cerimonia di apertura per i Campionati italiani cadetti di atletica: arriveranno a Forlì circa mille ragazzi!

Weekend per i più piccoli

Anche per bambini e famiglie il weekend ha in serbo qualche evento magico: sabato e domenica a Terra del Sole sorprese e magie nel castello delle fiabe; domenica a Forlì nella Piazzetta delle Operaie, invece, c'è Novelle a manovella: favole e personaggi sulle note dell'arpa.

Weekend alla scoperta del territorio e della città

Ancora di più Forlì e i dintorni si scoprono pieni di attrattive nascoste: per tutto il weekend si va alla scoperta dei tesori naturalistici delle colline forlivesi con il WWF, mentre sabato gli appuntamenti spaziano: da "Oh che bel Castello", con pedalate, spettacoli e visite speciali per ammirare le rocche del territorio, agli stravaganti personaggi che ci accompagnano nella scoperta della Rocca di Forlimpopoli; fino alla visita guidata alla Pieve di Santa Maria in Acquedotto, ricca di storia e suggestioni, passando naturalmente per un po' di brivido con il tour noir tra omicidi e fatti di sangue nel centro di Forlì.

Domenica è prevista una visita per ammirare Palazzo Albicini, oppure si può andare alla scoperta dell'affascinante storia della Rocca delle Caminate!

Weekend andando per mercatini

Amanti dei mercatini delle pulci, non potete perdervi gli appuntamenti di questo weekend: sabato e domenica un mercatino straordinario dell’usato che finanzierà le attività del Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo; mentre solo per domenica la Fiera di Forlì riapre i battenti con "Commercianti per un giorno".

Weekend di cultura

Sabato inaugura la mostra “Artisti per Alina”, mentre a Palazzo Pretorio c'è "L'Europa s'è desta", mostra e convegno sui moti rivoluzionari. Continua la mostra "Ulisse. L'arte e il mito", e sabato c'è anche l'incontro con Giulio Guidorizzi e Silvio Castiglioni: Ulisse, ultimo degli eroi o primo personaggio moderno?