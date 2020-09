Weekend da vivere: da Ipercorpo alla Sagra del Tortello, fra trekking e arte

Eccoci arrivati al weekend: ormai siamo ufficialmente nell'autunno, ma la voglia di uscire e vivere esperienze sempre nuove, svagarsi e divertirsi è sempre la stessa. Ecco gli eventi del fine settimana per non restare a casa ad annoiarsi!

Weekend di bontà

Bocche buone, so che ci siete! Ecco gli eventi del weekend a cui prendere parte se vi piace il buon mangiare e il buon bere: per tutto il weekend, prosegue il programma di scampagnate e degustazioni nelle Colline Meldolesi; per gli amanti della birra, invece, imperdibile l'Oktoberfest, settima edizione della festa della birra. Domenica invece l'appuntamento è alla Sagra del Tortello sulla lastra e dei Sapori d’Autunno, a Santa Sofia.

Weekend di teatro, performing arts e musica live

Amanti del teatro e delle arti dal vivo, questo è il vostro weekend! Non solo da venerdì a domenica al Teatro Comunale di Predappio Il Teatro delle Forchette porta in scena "Salomè", ma è anche il fine settimana di "Ipercorpo, Festival internazionale delle arti dal vivo": dal venerdì alla domenica all'EXATR, per tornare a emozionarsi live.

Ma ce n'è anche per chi ama la musica: sabato e domenica sera al San Luigi proseguono gli onori a Ennio Morricone con il concerto di The good, the bad and Luca Di Chiara.

Per i più piccoli, domenica si possono ascoltare le "Chiare, fresche e dolci storie": una serata di favole con Giancarlo Giunchi.

Cosa fare a Ravenna nel weekend

Weekend di trekking e storia

Voglia di movimento, magari di scoprire luoghi storici nascosti, magari di natura? Sabato si può scegliere fra un trekking urbano per scoprire i luoghi della presenza ebraica a Forlì, una camminata per salvare l'ambiente pulendo il sentiero dell’Acquacheta, e un'escursione in collina per ricordare l'eccidio delle Sodelle. Amate i brividi? Sempre sabato, ma di sera, torna la passeggiata noir nel centro storico! Domenica si può scoprire con una visita guidata la rocca di Teodorano, oppure fare un tuffo “Dentro la storia”, per scoprire il passato della rocca delle Caminate.

Venerdì a Rocca San Casciano con una partita di calcio si tiene il quinto Memorial Diba, in ricordo del poliziotto scomparso.

Weekend di mostre e cultura

Anche per gli amanti dell'arte, della cultura e della letteratura questo weekend offre tante interessanti occasioni di svago e scoperta. Questo è il weekend delle Giornate del Patrimonio: sabato si potrà dare uno sguardo al restauro degli archivi, oppure scoprire i magnifici dipinti di Palazzo Merenda; per chi ama i fumetti, per tutto il weekend si tiene il "Bibliopride", mentre sabato all'abbazia di San Benedetto in Alpe si aprono le celebrazioni di Dante.

C'è tempo solo fino a domenica per visitare le seguenti mostre: "Il Muraglione che unisce", "Idroscopio", e l'esposizione delle foto di Giulio Sagradini sulla natura al tempo del Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proseguono invece le mostre "Ulisse. L'arte e il mito" al San Domenico, e la mostra sulle tracce di Dante a Forlì, oltre alle foto di Stefano Silvestroni in Pediatria, raccolte sotto il titolo "Papere & Paperi in città".