Weekend di Halloween alternativo fra musei e aria aperta

Un weekend all'insegna di arte e cultura, ma anche di aria aperta: scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana di Halloween!

Per prima cosa va ricordato che questo fine settimana termina la mostra "Ulisse. L'arte e il mito": raddoppiano le visite guidate!

Per tutto il weekend, alla galleria d'arte Farneti c'è "Trasmutazioni", del pittore Daniele Masini, mentre ad Arte al Monte si trova il progetto artistico di Vincenzo Baldini, “La notte lava la mente”. All'oratorio di San Sabastiano è in mostra “Non solo scultura”, tutta l'arte di Mario Bertozzi e alla Fondazione Dino Zoli si possono ammirare le opere dei 60 finalisti della "Arteam Cup".

Se si ha voglia di spostarsi dalla città, a Casa Artusi a Forlimpopoli ci sono le ricette di Pellegrino Artusi celebrate dai fumetti di Alberto Rebori; abbiamo detto spostarsi, è vero... in questo caso, niente di meglio che un bel giro in collina fino a Portico di Romagna, dove sta facendo tappa la mostra "il Muraglione che unisce"!

Cosa fare nel weekend a Ravenna

Sabato inaugura anche la mostra dedicata alle suggestive “Nuvole” di Giovanna Benzi, ospitate nella Sala Albertini, mentre i più piccoli possono divertirsi con l'evento "Halloween al museo": come piccoli investigatori infatti i bambini potranno andare alla ricerca degli animali nascosti nei dipinti!

Cosa fare nel weekend a Cesena

Questo weekend è all'insegna della cultura, ma non solo artistica: venerdì è previsa una videoconferenza di educazione digitale per l'utilizzo positivo del web, mentre sabato si va a San Benedetto in Alpe, ​tra valli e monti alla ricerca dell'eremo nel parco.

E a proposito di valli, monti ed aria aperta, questo potrebbe essere il weekend giusto per concedersi una bella gita fuori porta senza andare troppo lontano... Avete già esplorato questi 5 luoghi insoliti nelle Foreste Casentinesi?

Cosa fare nel weekend a Rimini