Bando alla noia per questo weekend: torna la Not(t)e dei Respiri, tanti festival e concerti

Il primo weekend di settembre è arrivato, e l'estate inizia a lasciare il passo all'autunno, ma non alla noia! Ecco gli eventi che ci faranno compagnia dal 3 al 5 settembre 2020.

Weekend di festival

Se vi piacciono i grandi eventi e i festival, questo è il weekend perfetto!

Venerdì si può assistere all'anteprima dell'Ibrida Festival, con un incontro sulla videoarte italiana; sabato e domenica torna "Notte di Respiri", il grande evento in piazza con Marco Sabiu, Marescotti e Poggipollini; continua invece tutto il weekend per finire lunedì 6 il Crisalide Festival. Da venerdì a domenica Bertinoro ospita la Festa dell'Ospitalità nel segno della solidarietà, con eventi e spettacoli da non perdere.

Weekend di concerti

Anche la musica è protagonista questo weekend. Si parte venerdì con due appuntamenti: "… E vai col liscio!", sulle note di Secondo Casadei con l'Orchestra Luca Bergamini e il concerto "fra est e ovest" del trio I njejti det.

Sabato invece 3 appuntamenti per accontentare tutti i gusti: dal concerto inaugurale della Festa della Madonna della Maestà, col soprano Kelly McClendon e l’organista Lorenzo Bellagamba, si passa alle melodie yiddish e swing del quintetto Siman Tov; oppure possiamo scoprire i talenti internazionali sul palco del Festival della musica giovane del Mediterraneo.

Cosa fare nel weekend a Rimini

Weekend d'arte

Oltre alla possibilità di apprezzare un bel film grazie alle proiezioni dell'Arena Eliseo, sono visitabili questo weekend diverse mostre, a partire da "Ulisse. L'arte e il mito", ma anche la mostra dedicata al Muraglione "Il Muraglione che unisce", quella sul lavoro femminile negli scatti di Giovanni Valbonesi, e ci si può lasciare affascinare dall'uso di Ferro, ceramica ma anche piombo e catrame nelle opere di Cristian Cimatti. Il tema dell'acqua è indagato tramite la fotografia in "Idroscopio".

Weekend insolito

Voglia di fare qualcosa di diverso dal solito? Forlì ha la risposta!

Sabato a Meldola si può assistere al raduno d'auto storiche e prove d'abilità con la Coppa "Città di Meldola", mentre domenica si può optare per la prima edizione di "Moda Mercuriale Forlì", la sfilata per beneficenza dei negozi del centro, oppure per una visita guidata a Rocca delle Caminate!

