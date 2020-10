Weekend ottobrino fra castagne e scampagnate, omaggi a Vasco e ai Genesis, giornate FAI e tanto altro

Con questo weekend, finalmente sembra di essere arrivati nel vero autunno romagnolo, quello fatto di fiere ed eventi mangerecci, ma anche di musica, teatro, cinema, per non parlare delle offerte culturali e alla scoperta della natura. Nessuno resterà deluso dal weekend, qualunque cosa dica il meteo: ecco gli eventi in programma per questo fine settimana di metà ottobre!

Weekend di gusto

Se non si assapora qualcosa di buono, che gusto c'è? E per fortuna questo weekend offre una bella serie di occasioni per divertirsi e mangiare. A Premilcuore ci aspetta la Sagra della Castagna; sabato e domenica, mentre in piazza Saffi si scoprono Verde, benessere e prodotti tipici al Mercatino d'autunno, a Cala Foma si pasteggia tra funghi, salumi, tagliatelle e musica. Solo per sabato è prevista invece una scampagnata a Santa Sofia, per scoprire antiche coltivazioni e biodiversità alimentare.

Weekend di musica, cinema e teatro

L'arte dal vivo e il cinema non si vogliono proprio fermare, e fanno bene! Questo weekend è all'insegna dei film documentari con Meet the Docs! Film Fest 2020; per chi ama la musica, gli appuntamenti sono venerdì con una doppia serata dedicata a Vasco con i Radio Kom, e sabato con il gruppo Caronte, sulle note del progressive rock, dai Genesis ai Jethro Tull.

La domenica, dopo Cinema a colazione: il matinee del San Luigi, è tutta per il teatro: Maria Pia Timo racconta logorio della vita moderna in "Una donna di primo'ordine" al Teatro comunale di Predappio, mentre al Teatro Testori a Forlì dove va in scena con "Donne sull'orlo di una crisi di musical".

Cosa fare nel weekend a Ravenna

Weekend di natura, viaggio e scoperta

Mentre si parla di lockdown, c'è voglia di muoversi, anche solo con l'immaginazione, ma anche nei dintorni, per scoprire i luoghi vicini e insospettati. Venerdì riapre il circolo dei viaggiatori, con una serata dedicata a presentare le prime attività in partenza; sabato con "Monasteri aperti" si fa una camminata per ammirare il Santuario della Suasia; domenica si fa escursione e merenda in e-bike tra boschi e montagne, oppure si può sempre riscoprire il fascino e la storia della Rocca delle Caminate.

Per tutto il weekend continuano le attività con il Wwf alla scoperta dei tesori naturalistici delle colline forlivesi, e in occasione delle Giornate Fai si va a caccia di meraviglie, tra il canale Ravaldino e la Torre della Rondinaia.

Cosa fare nel weekend a Cesena

Weekend di mostre e cultura

Per chi ama la storia del territorio, venerdì una camminata "noir": tra Spade, veleni e misteri, i fatti di sangue di Forlì.

Sabato e domenica, invece, si parla della Villa di Teoderico al 71esimo Convegno di Studi Romagnoli.

Inaugura sabato la mostra "Trasmutazioni", personale del pittore Daniele Masini; continuano le mostre "Ulisse. L'arte e il mito", un grande viaggio nella storia dell'umanità, a Portico di Romagna c'è "il Muraglione che unisce", a Forlimpopoli a Casa Artusi si scoprono le ricette di Pellegrino Artusi celebrate dai fumetti di Alberto Rebori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cosa fare nel weekend a Rimini