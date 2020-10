Weekend goloso: dai tortelli alle castagne, fino alle ricette di Artusi celebrate in fumetto

Eccoci al weekend, finalmente! Questo fine settimana promette parecchie gustose sorprese, oltre che parecchi eventi all'aria aperta: vediamo insieme fra cosa si può scegliere!

Weekend di cinema

Per gli amanti del cinema, venerdì e sabato si potrà gustare il nuovo film di Christopher Nolan, "Tenet" in sala e in lingua originale al San Luigi; da venerdì a domenica prosegue il Sedicicorto Forlì International Film Festival.

Sabato pomeriggio, sempre in Sala San Luigi, è possibile anche effettuare un suggestivo viaggio interattivo con la realtà virtuale!

Weekend di gusto

Anche questo fine settimana a Forlì c'è Oktoberfest, festa della birra! A partire da venerdì, inoltre, si scopre la "rivoluzione" di Artusi tra ricette liberate e a fumetti a Casa Artusi a Forlimpopoli. Da venerdì a domenica nella Sala Rossa dei Musei San Domenico si viaggia tra bellezza, gusto e olfatto: tre laboratori sensoriali per spingersi "oltre il limite del possibile"!

Domenica ritroviamo il gusto della tradizione alla Sagra del Tortello sulla Lastra e dei Sapori d’Autunno a Santa Sofia e tutto il gusto delle caldarroste alla Sagra della Castagna di Premilcuore! Per gli amanti del vino, una sfida fra 14 sommelier per celebrare l'Albana a Bertinoro nella chiesa di San Silvestro.

Weekend di natura e aria aperta

Voglia di aria aperta e natura? Ecco le proposte per questo weekend:

Venerdì si va tra misteri e assassini: doppio appuntamento con la passeggiata "noir" in centro a Forlì, mentre da venerdì a domenica si va alla scoperta dei tesori naturalistici delle colline forlivesi con il WWF; prosegue anche la rassegna "Oh che bel Castello": pedalate, spettacoli e visite speciali per ammirare le rocche del territorio!

Sabato e domenica si può scoprire l'atmosfera della fattoria, un'oasi con piccoli mammiferi ad Animali in Fiera alla Fiera di Forlì.

Donne, ci siete? Sabato mattina solo per voi c'è "Walk & Talk", una camminata per l'inclusione sociale al parco Franco Agosto. Domenica si può optare anche per una visita alla Rocca delle Caminate o tra sentieri e colline con il Trail sul Trebbio.

Ma se il tempo non fosse dei migliori? Per fortuna riparte il divertimento in ludoteca, fra giochi da tavolo e aperitivi "in scatola"!

Weekend di mostre e cultura

Al parco Fluviale di Santa Sofia domenica si taglia il nastro per il Premio Campigna 2020; parte sabato per terminare il 14 ottobre la rassegna "A volte ritornano": libri, film e riflessioni sui fenomeni di negazionismo e neofascismo, organizzata su più sedi. Domenica è Domenica di Carta: per l'occasione l'Archivio di Stato svela alcuni documenti che raccontano il territorio forlivese: imperdibile!

A proposito di mostre, termina domenica la mostra dedicata agli assemblage di Selvi. Continua le mostra "Ulisse. L'arte e il mito" al San Domenico, mentre "il Muraglione che unisce" fa tappa a Portico di Romagna; a Forlimpopoli ci sono le le ricette di Pellegrino Artusi celebrate dai fumetti di Alberto Rebori oppure si può scoprire la Rocca di Forlimpopoli, accompagnati da stravaganti personaggi. In piazza a Forlì in Sala Albertini ci aspettano gli scatti fotografici sui Balcani di Alessio Bertozzi nella mostra "Images of diversity".

