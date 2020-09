Weekend da tigri con Caterina Sforza, Artusi, picnic e tanto divertimento

E rieccoci alle porte del weekend: e c'è tanto da fare, scoprire e sperimentare anche questo fine settimana! Un weekend forse un po' scarico per gli amanti della musica, ma un momento di sicura rivincita per tutti i curiosi di storia e cultura, senza però trascurare il divertimento e il benessere! Scopriamo gli eventi di questo weekend a Forlì per passare un fine settimana diverso dal solito.

Weekend da gustare

Venerdì si festeggia con i calici e i piatti di "Tramonto Divino" il bicentenario di Artusi; sabato invece grandi e piccini possono divertirsi con un picnic al Castello e il kid's drive-in a Terra del Sole. Venerdì, sabato e domenica continua il programma di scampagnate e degustazioni "Colline Meldolesi: tra natura, cultura e sapori"; domenica invece sarà possibile acquistare, in piazza Saffi, una bottiglia di Barbera per aiutare le persone con la Sla: un gesto buono, tutto da gustare! Domenica è possibile anche "assaggiare" l'ospitalità di Castrocaro, alla Festa del Forestiero, fra grappoli d'uva, mercatini, trampolieri e spettacoli di fuoco.

Weekend di storia forlivese

Questo venerdì si apre con "L'accento di libertà", il festival intitolato a Caterina Sforza che continua sabato e domenica. Sempre venerdì, In bici con Caterina Sforza: una pedalata per scoprire storia e curiosità della "Tigre di Forlì". Sabato invece si va alla scoperta di crimini e misteri in centro, con "Nero Forlì".

Weekend di natura, benessere e sport

Venerdì è possibile assistere a giochi ed esibizioni per l'apertura degli Internazionali di Tennis "Città di Forlì"; venerdì e sabato si possono scoprire i “Paesaggi d'acqua” dell'Acquedotto Spinadello. Sabato via Giorgio Regnoli si trasforma in una "wellness street", con yoga, pilates, ma anche showcooking, e l'ottava edizione della "galleria a cielo aperto" con nuove opere d'arte. Sempre sabato "Lo Sport fa Centro": corse, pedalate, esibizioni e food truck in piazza Saffi e piazza XX settembre; per chi è più curioso di arti orientali e non solo c'è l'Open day su feng shui e psicologia dello spazio". Domenica ancora visite guidate a Rocca delle Caminate e alla rocca di Teodorano, ma anche l'imperdibile partenza del raduno di auto elettriche.

Altri appuntamenti nel weekend

Per chi non vuole rinunciare allo spettacolo, il weekend offre, sabato e domenica, "In Riva al Lago" tra la musica di Luana Babini e le risate di Andrea Vasumi.

Ma questo è anche il Weekend dell’800 tra poesia, pittura e musica con tanti appuntamenti dedicati, a cui si aggiunge anche la XII giornata dantesca a Polenta, domenica.

Per gli intenditori di cinema e non solo, sabato al San Luigi continuano gli omaggi al Maestro Ennio Morricone con "La leggenda del pianista sull'oceano".

Weekend d'arte

Venerdì inaugura la mostra sulle tracce di Dante a Forlì, all'Angolo Mazzini, e c'è tempo solo fino a sabato per scoprire La Rivoluzione gentile di Loredana Galante alla Fondazione Dino Zoli.

Continuano le mostre: "Ulisse. L'arte e il mito" al Museo San Domenico; "Il Muraglione che unisce", dedicata al passo fra Romagna e Toscana; "Idroscopio", indagine fotografica sul tema dell'acqua. In Pediatria, invece, "Papere & Paperi in città", le foto di Stefano Silvestroni.