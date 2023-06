Tagliatelle, Fiorentina, sapori artusiani, ma anche "Gocce di musica", "Notte Celeste", incontri e mostre: il ricco weekend forlivese

E' un fine settimana ricco di appuntamenti nel Forlivese. Che celebra la buona cucina, con l'accensione dei fornelli della Festa Artusiana, ma anche una serata dedicata alla Fiorentina a Spinello e alle tagliatelle a San Giorgio. E poi le note di "Gocce di Musica" al Parco Urbano, le evoluzioni dei funamboli delle Bmx al BrnVillage e tante mostre da visitare.

Enogastronomia

E' il weekend che dà il via alla 27esima edizione della Festa Artusiana, nove giorni con il “bello e il buono” e il solidale. Dal 24 giugno al 2 luglio Forlimpopoli, cittadina natale di Pellegrino Artusi, si trasforma nella capitale della cultura gastronomica italiana. Dedicata al padre della cucina italiana, la Festa propone un’ottantina di appuntamenti tra incontri, eventi culturali, riflessioni sul cibo, degustazioni guidate, show cooking, spettacoli e tanto altro

La Parrocchia di San Giorgio in collaborazione con il Comitato di Quartiere 4 organizza per sabato, dalle 19,30 alle 21,30, la "Serata Tagliatelle". Presso l'area parrocchiale di San Giorgio, via Zampeschi 115 Forlì ci saranno tagliatelle al ragu' a volontà, acqua, vino e macedonia a prezzo fisso. Intrattenimento musicale.

Sabato sera, a Spinello, Sagra della Fiorentina e concerto dei Margò 80. Serata organizzata da Pro Loco Spinello, prenotazione obbligatoria 339 5213531. Domenica 25 appuntamento con la tradizionale Festa a San Paolo in Alpe con Pro Loco Corniolo Campigna. Pranzo con specialità locali, nel pomeriggio musica e giochi popolari.

Musica

Sabato, a partire dalle 17, nell'area della Collina dei Conigli al Parco Urbano appuntamento con “Gocce di Musica”. La kermesse dell'Avis non è solo l’occasione per mantenere viva la memoria di Maurizio Lentis, infermiere e donatore dell’Avis Comunale di Forlì, ma è anche un prezioso segno di ripartenza per la città. L’evento, che anche per l’edizione 2023 si presenta nella forma di festival dedicato alla musica rock, hard-rock e metal, si terrà infatti al Parco Urbano “Franco Agosto”, luogo particolarmente colpito dalla recente alluvione.

Incontri culturali

Venerdì, alle 17.30, alla Libreria Feltrinelli, verrà presentato "Stranizza", il romanzo di Valerio la Martire, ispirato a fatti realmente accaduti l’estate del 1980 in Sicilia.

Venerdì alle 17.45 presso il Circolo Aurora, in Corso Garibaldi 80, ci sarà la presentazione pubblica del libro “La Madonna del Fuoco a Forlì tra pestilenze, flagelli e devozione” dove interverranno il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, il sindaco, Gian Luca Zattini, il presidente del Rotary Club Forlì, Filippo Cicognani, il past president Pierluigi Ranieri, l’autore, Salvatore Ricca Rosellini, e il moderatore, Alessandro Rondoni.

Sempre venerdì, alle 21, al’Arena estiva del San Domenico di Forlì (P.le Guido da Montefeltro, 12 Forlì) verrà promossa la serata “Persone al Centro. Dialogo con Brunello Cucinelli” il cui ospite d’eccezione sarà proprio l’imprenditore di fama mondiale, soprannominato “re del cachemire”, fondatore dell’omonimo marchio di moda di lusso, filosofo e filantropo che crede nel capitalismo umano e nell’umanesimo economico promuovendo una cultura del lavoro incentrata sulla dignità umana, l'eccellenza artigianale e la sostenibilità.

Al chiostro di Pianetto nuovo appuntamento con la rassegna dal titolo “Legato con amore in un volume” a cura di Ivan Zattini e dedicata agli ultimi tre canti del Paradiso a conclusione del lavoro triennale di studio sulla “Divina Commedia” di Dante Alighieri. Il secondo incontro della rassegna dal titolo “Dentro a l’ampiezza di questo reame” è in programma venerdì, alle 21, e sarà dedicato alla lettura del canto XXXII del Paradiso.

Teatro

Nuovo appuntamento alla Fabbrica delle Candele con il Premio dei Premi, la grande kermesse che porta sul palcoscenico i campioni delle più diverse realtà regionali.

Sport

Venerdì al Parco di via Dragoni è previsto il gran finale del Marghe All Star. Sabato e domenica Forlimpopoli si trasforma nel centro mondiale della Bmx e del Freestyle. Sulle piste del BrnVillage infatti, a partire dalle ore 15.30 fino alle ore 20.00, si alterneranno 10 fra i ciclisti più importanti al mondo, fra cui la campionessa mondiale Usa 2018 Perris Benegas, il canadese Corey Walsh, gli americani Kris Fox, Matt Cordova, Preston Okert, Josh Clemens e Matthew Nietschke e gli australiani Jason Watts, Josh Dove, Cody Pollard.

Il pattinodromo di viale Spazzoli ospiterà domenica, a partire dalle 20, "La notte degli Oscar", il gran galà di fine stagione di tutti gli atleti del Forlì Roller.

Feste

Venerdì, alle 21, nell'area antistante al Circolo Acli e alla Chiesa di Magliano (via Maglianella 29) si svolgerà la tradizionale festa di San Giovanni, giunta alla 17esima edizione. Tradizione e folklore nella campagna romagnola in occasione del solstizio d'estate, con aneddoti, racconti, zirudele e canti della tradizione contadina romagnola sul tema “la campagna d’isteda”.

Tanti appuntamenti nel weekend a Santa Sofia. Si comincia venerdì 23 giugno: alle 17.30 al foyer del Teatro Mentore si terrà la consegna della borsa di studio "Ciao... io ho un'idea!" in memoria di Giancarlo Biandronni. In serata, "Il fiume in un cestino", pic nic nell'alveo del Bidente con piatti a base di pesce organizzato da Pro Loco Santa Sofia. Prenotazione obbligatoria 340 6954118 - 320 4613286.

La Notte Celeste

E' anche il weekend della Notte Celeste, che celebra le terme in Emilia Romagna. Diversi gli appuntamenti in programma a Castrocaro e Bertinoro.

Mostre

Tante le mostre da visitare nel Forlivese. Continua fino al 2 luglio al San Domenico la mostra "L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968", ideata e realizzata da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì negli spazi del Museo Civico San Domenico. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, l’esposizione è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Il periodo preso in considerazione attraversa tre secoli: dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Un racconto unico. Un percorso espositivo di confronti che comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei.

“Magnifici parati. Vesti liturgiche della Diocesi forlivese dal XVI al XIX secolo" è il titolo della mostra allestita in Vescovado, realizzata in occasione della mostra ai Musei San Domenico: cambiano i tempi e queste preziose vesti religiose sono visibili nell' esposizione organizzata dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.