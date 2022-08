La magia dei buskers, il tortello alla lastra, Monti orfici, musica ed arte nel weekend di Ferragosto

La meraviglia davanti alle spettacolari esibizioni, il ritorno delle sagre paesane e delle feste dedicate al Ferragosto, l'appuntamento con Monti Orfici tra circo e teatro, la musica che incontra l'arte e la tradizione del liscio. Ecco gli eventi del lungo weekend di Ferragosto sul territorio, da venerdì a lunedì.

La magia dei buskers a Santa Sofia

Fino a lunedì si potrà godere della 31esima edizione del Festival Internazionale "Di strada... in strada": acrobazie ed equilibri, giocolerie e clownerie di livello e grande impatto visivo, accompagnate, in strada o su un palco, da note prodotte da strumenti elettrici o acustici, tradizionali o inusuali, classici o tribali: giovedì a Spinello, venerdì a Corniolo e da sabato a lunedì a Santa Sofia. Grandi compagnie, e di nuovo, finalmente la musica. Il titolo di questa 31esima edizione, “Acrobatiche Note”, vuole evidenziare l’interdisciplinarietà artistica del festival,dove la musica dal vivo va a stemperarsi nel circo teatro, di strada in strada, di vicolo in vicolo ed anche, “on stage” sui due grandi palchi.

Feste e sagre ferragostane

Un grande ritorno, dopo due anni di assenza, di una delle sagre più amate sul territorio, che celebra un cibo tradizionale: domenica 14 agosto a Premilcuore è dedicata alla "Sagra del Tortello", alla lastra ovviamente, prodotto titpico dell'Appennino tosco-emiliano. A Tredozio tre giorni di festa in occasione di Ferragosto: da venerdì a lunedì stand gastronomici in piazza Vespignani offriranno i piatti tipici della cucina romagnola, con pasta fresca fatta dalle azdore e specialità a base di cinghiale e dopo cena musica dal vivo. A Portico di Romagna c'è invece la Tripletta di Ferragosto: tre serate tra musica, giochi e maschere ai Giardini pubblici di Portico, serata Yuppies, gioco popolare a premi e lo storico ferragosto mascherato.

Monti Orfici tra circo e teatro

Fino a domenica, in occasione del secondo appuntamento di Monti Orfici, la compagnia svizzera di fama internazionale “Nicole&Martin” giungerà in Appennino con il proprio tendone da circo bianco. Gli spettacoli pluripremiati di “Nicole&Martin” stupiscono per la straordinaria capacità di integrare le varie forme di abilità circensi e musicali con la narrazione di una fiaba classica. Grandi e piccini verranno presi per mano e accompagnati per un indimenticabile e poetico viaggio. Negli stessi giorni si svolgerà anche un’intera settimana di Escursione Teatrale, giunta alla sua decima edizione, rivolta per questa occasione a tutte le età.

In musica

"AperiBento", ovvero l'aperitivo in scatola torna venerdì alla Rocca di Predappio Alta con la musica dei Savemà, un nuovo trio acustico di Forlì: una chitarra, tre voci e un repertorio di successi, sono Marco Franchini voce e chitarra, Veronica Castellucci voce, Sara Buzzacchino voce. Nella stessa serata, spostandosi a Forlimpopoli, al Ristorante Casa Artusi, è in programma un nuovo appuntamento con IncontrArti, dialogo tra musica, arte e buon cibo: live del trio acustico JoLi'&Co, esposizione di opere e incontro con gli artisti Marcello Di Camillo e SimoneDavid. A Castrocaro terme e Terra del Sole, sempre venerdì, prosegue la Rassegna del liscio: serate estive tra musica, spettacolo e tradizione, con Rossella Moretti.

Arte a tutto tondo

Con "Arte e Impresa - Dino Zoli, 50 anni di creatività", in programma fino al 2 ottobre, la Fondazione Dino Zoli di Forlì propone un excursus attraverso le opere della collezione permanente e i principali progetti d’arte promossi dalla Fondazione Dino Zoli. Nel 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. Presso la Galleria d'Arte Contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia, è aperta al pubblico la mostra di Andrea Mario Bert “Et in Arcadia Ego”, a cura di Beatrice Buscaroli e Cesare Pomarici. Alla casa natale di Mussolini a Predappio è visitabile la mostra “Da Dovìa a Predappio Nuova”: si tratta di un’esposizione di libri, documenti, opere pittoriche, sculture e bassorilievi provenienti da collezionisti o enti pubblici che vanno a ripercorrere la storia di Predappio e dei territori che l’attorniano. Sempre a Predappio, il centenario della Marcia su Roma, l'evento che segnò l'inizio della dittatura fascista in Italia, è ricordato da una mostra privata : "O Roma, o morte. Un secolo dalla marcia", organizzata dalla fondazione 'Memoria Predappio'. Rocca delle Caminate è visitabile per il pubblico per tutta l’estate: il castello sarà aperto ogni sabato e domenica.