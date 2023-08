Cara Forlì, Vitignanostock, Festa dell'ospitalità, Palio di Santa Reparata: weekend esplosivo nel Forlivese

Musica per tutti i gusti, dal liscio, appunto, a quella delle band emergenti protagoniste della tre giorni di Vitignanostock, due grandi manifestazioni tradizionali, il Palio di Santa Reparata a Terra del Sole e la Festa dell'Ospitalità a Bertinoro, e poi tante feste di paese tra birra, religione e artisti di strada, senza mai tralasciare l'arte per grandi e piccini. Ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territorio.

Musica per le vostre orecchie

Sabato e domenica torna in Piazza Saffi, ad ingresso gratuito, Cara Forlì, la grande festa del liscio all'insegna delle novità e con ospiti d'eccezione il cantautore Enrico Ruggeri e Mirko Casadei: l’edizione del 2023 è dedicata a coloro che possono definirsi i "giganti del liscio", Carlo Brighi in arte Zaclèn, Secondo Casadei e Raoul Casadei. La rassegna vede l’esordio dell’"Orchestra Cara Forlì" diretta da Moreno il Biondo, fondata per l'occasione a chiusura di un progetto culturale di recupero e riscoperta degli spartiti musicali del maestro Carlo Brighi, conservati presso i Fondi Antichi della Biblioteca Comunale Saffi. Da venerdì a domenica torna anche Vitignanostock il festival musicale dedicato alle band emergenti alla collina dei Conigli nel Parco Urbano di Forlì: un viaggio nella musica lungo tre giorni, con tre stili differenti, aperitivi al centro del festival con le prime esibizioni live, un susseguirsi di artisti per tutta la serata e a concludere ogni data ci sarà un dj set selezionato. Per un totale di diciannove artisti e sei dj.

Una Fra Tante è il nome che MonnaElisa ha deciso per la sua data forlivese presso la Fabbrica delle Candele, venerdì con un evento che ha unito il contributo di giovani talenti del mondo dell'arte locale, ma non solo, alla musica della cantautrice MonnaElisa: la cantautrice durante i giorni successivi all'alluvione ha iniziato a raccogliere anche piccoli video nei quali la gente le affidava il cuore dei propri sogni e questi contributi saranno proiettati in un gioco di regie in chiave moderna, proprio sul palco della Fabbrica delle Candele. Sempre venerdì in piazza Garibaldi a Forlimpopoli, va in scena la Grande Notte della Danza: una lunga serata dedicata alle danze popolari con due formazioni che, grazie al loro repertorio dedicato al ballo, copriranno tutta Europa, dall’Irlanda alla Mitteleuropa, dalla Romagna al Salento, dalla Bretagna ai Balcani.

Palio e Festa dell'ospitalità

La difesa dell’ambiente, la bellezza della natura e del territorio da vivere e da preservare anche attraverso piccoli gesti quotidiani, sono al centro della 97esima edizione della Festa dell’Ospitalità, che si tiene a Bertinoro fino a domenica: una festa sempre fedele alla tradizione, ma che anche quest’anno si preannuncia ricca di novità. Il culmine sarà, come sempre, il Rito di accoglienza degli ospiti ai piedi della Colonna delle Anella, nella mattinata di domenica. Il Palio di Santa Reparata è giunto invece alla 60esima edizione: fino a venerdì ci sono le giornate dedicate ai giovani, pittura della pavimentazione ai lati della piazza e coinvolgimento nell'evento del Palio; sabato le tradizionali cene propiziatorie nei due Borghi. Domenica è la giornata clou con il Palio di Santa Reparata, apertura del mercato storico rinascimentale e dell'artigianato in compagnia di musici, artisti e spettacoli rinascimentali che intrattengono il pubblico durante tutta la giornata.

Alla scoperta della feste

La festa della Birra riparte al Polisportivo Buscherini per il secondo lungo weekend: al Buscherini Beer Fest protagonisti la birra, il cibo e la musica. Venerdì “History of rock”, sabato i “Magic Queen”, e domenica “ACDC real tribute”. La parrocchia di San Giorgio organizza invece per venerdì, sabato e domenica "San Giorgio in festa", la festa d'la Fameja: stand gastronomico con specialità romagnole, intrattenimento musicale e spazio animazione bimbi.

Artisti di strada per una serata a base di musica, giocoleria, danza e fuoco: “Predappio buskers 2023”, giunto alla quinta edizione, dopo l'anteprima a Fiumana, arriva Predappio, il cui centro diventa pedonale, con dodici postazioni di artisti che si esibiranno in numeri di giocoleria, magia, danza, show col fuoco e tanto altro. A Pianetto è tutto pronto per la festa patronale della Madonna dei Miracoli, meglio conosciuta come Festa dei fichi: da sabato, 8 giorni tra liturgie e iniziative ricreative e culturali nel suggestivo borgo medievale a due chilometri da Galeata, che esordiranno venerdì con l’inaugurazione della mostra fotografica “Pianetto 8 settembre”, curata da Giulio Sagradini nella chiesa di S. Maria dei Miracoli.

Sabato la Polisportiva Azzurra di Forlimpopoli propone ben due appuntamenti sportivi non competitivi: la terza edizione di Azzurra Duathlon off-road e la Camminata al Parco Urbano: per tutte e due le manifestazioni il ritrovo è al Parco Urbano Luciano Lama a Forlimpopoli.

In mostra e al museo

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. Nei sabati di settembre il Museo archeologico Tobia Aldini apre le porte a bambini e famiglie per trascorrere un pomeriggio tra laboratori creativi e divertimento: si comincia a scoprire come si andava “A scuola nell’antica Roma”, quando i bambini imparavano a scrivere ricopiando i passi dell’Eneide su tavolette cerate. E sarà possibile costruire la propria tavoletta cerata. La mostra Animagia. Dispositivi, visioni, film di Virgilio Villoresi e aperta a Forlì negli spazi della Fondazione Dino Zoli: tra i maggiori animatori italiani, l’artista toscano Villoresi da molti anni porta avanti una proteiforme ricerca nei campi del film d’animazione, dei music video e degli spot pubblicitari.

Si compone di una ventina di opere la mostra "L'anima delle figure", personale dell'artista Ebe De Mitri, che è aperta al pubblico da domenica nella Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole: l'esposizione presenta una serie di opere in cui si rivela lo stile deciso dell'artista, basato su toni cromatici forti e saturi, in cui le opere si aprono come finestre incantate sul suo mondo sentimentale, sulla sua scatola dei ricordi, diventando paesaggio, natura morta, presenza, sensazioni. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.

La mostra “Anime di Pianetto”, si trasferisce da Cervia a Galeata: il Museo Civico Mons. Mambrini di Pianetto ospita i quadri di Luciano Medri che ha inserito scorci di Pianetto e del Castello che dominò sulle terre di Galeata fino alla metà del secolo scorso. Ai due artisti Enzo Bellini e Giovanna Bellini, è dedicata la mostra allestita alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia dal titolo “Bellini & Bellini. Enzo e Giovanna tra realtà e sogno”: a confronto sono le opere di due personalità accomunati dai natali santasofiesi, dal contatto con il rinomato ‘Premio Campigna’ e dall’aver operato a lungo in ambito milanese.

A Rocca San Casciano è visitabile la mostra pittorica dal titolo “Dalla Terra al Cielo”, con le opere del rocchigiano don Marcello Vandi, tornato a vivere in paese dopo essere stato missionario per 48 anni in Venezuela: sin da giovane animato dalla passione per l’arte, iniziò un percorso che lo ha portato a diplomarsi all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Alla Galleria Michelacci, ex Chiesina Ospedale, è stata inaugurata la mostra fotografica "Amarcord, il Rione Rocca" a cura di Aurora Bombacci, che racconta attraverso le immagini la storia di un importante evento del 1972 quando per celebrare la solennità della Madonna del Popolo si organizzò un palio a Meldola.