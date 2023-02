Gene Gnocchi, Cristina Donà, Max Paiella, Sergio Sgrilli, feste di Carnevale: un weekend intenso nel forlivese

Non solo musica in questo weekend, ma anche teatro per tutti i gusti a partire dallo lo spettacolo di Roberto Mercadini, arrivando al viaggio musicale di Max Paiella. Si attraversano poi enogastronomia, comicità e letteratura con l'istrionico Gene Gnocchi. Al Palafiera musica e pattinaggio si uniscono per celebrare la figura di Mariele Ventre. Non mancano le feste di Carnevale a Forlì e Meldola e nemmeno i mercatini e le fiere. Un fine settimana tutto da scoprire con gli eventi da venerdì a domenica.

In musica

Proseguono i weekend musicali al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro: venerdì arrivano i Mandalamarra, che nascono dall'incontro del cantante, chitarrista e autore Stefano "Billy" Belardi con lo scrittore Domenico Pesci. Cristina Donà torna in concerto: l’artista è attesa al Teatro Mentore di Santa Sofia domenica, per portare sul palco i brani dell’ultimo album “deSidera”, pubblicato a dicembre 2021 e finalista alle Targhe Tenco 2022 nelle categorie “Miglior Album” e “Miglior Canzone” con il brano “Desiderio”. Sempre domenica al Ridotto del Teatro Diego Fabbri tornano i “Quadri Musicali – Scuola dello spettatore”, la rassegna di concerti-aperitivo tra note, parole e cultura con il Reeling Quartet il protagonista della domenica di musica e cultura al ridotto del Teatro cittadino.

Tra letture ed enogastronomia

Quinto appuntamento con la rassegna bertinorese ‘I pomeriggi del Bicchiere’ fissato per domenica: ospite d’eccezione il funambolico Gene Gnocchi, noto al grande pubblico per il suo talento da comico e conduttore televisivo, al quale associa, però, una personalità da fine narratore. Due i volumi in presentazione, gli ultimi nati dalla sua penna: ‘Tennispedia. Tutto quello che dovreste sapere sul tennis spiegato da chi ne sa meno di voi” e “Il gusto puffo”. Rivolto ai più piccoli, domenica al Mondadori Bookstore, Michela Loli, all'interno della rassegna gratuita "Ma che belle storie!", leggerà "Zog" e "Zog e i medici volanti" di Julia Donaldson, pluripremiata scrittrice e drammaturga inglese. Entrambi i volumi sono stati illustrati da Axel Scheffler, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui anche lo Smarties Book Prize.

Sui palchi dei teatri

Venerdì la Sala Parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca torna ad ospitare la sesta rassegna di teatro dialettale "Quatar sbacarêdi cun e' nostar dialet": la Compagnia Cvi de Funtanò di Faenza metterà in scena la commedia "Masétt un è incora mõrt", due atti di Angelo Callegatti. Sempre venerdì al Teatro Novelli di Bertinoro va in scena lo spettacolo “L’insostenibile dolcezza del vivere”: la rappresentazione è nata a conclusione di un laboratorio teatrale con ragazze e ragazzi diabetici, condotto in collaborazione con il Centro Diabetico dell'Unità Operativa Pediatria dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni. Il Teatro Il Piccolo di Forlì è pronto ad ospitare "Little Boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica", lo spettacolo scritto, interpretato e diretto da Roberto Mercadini, in scena sabato. La pièce si avvale delle musiche eseguite dal vivo da Dario Giovannini. Sabato il Teatro "Maria Graffiedi" di Vecchiazzano accoglie la "La sagra della risata" della quale sarà protagonista il comico Sergio Sgrilli. Per informazioni e prenotazioni 3313010491. Appuntamento con la commedia dialettale anche al Teatro Dragoni di Meldola: sabato la Cumpagnì dla Parochia di Carpena presenterà lo spettacolo Eredité maledetta, tre atti comici scritti da Pier Paolo Gabrielli. Domenica al Teatro Carlo Zampighi di Galeata arriva invece "Il boom" con Max Paiella e Flavio Cangialosi: un viaggio musicale dove si potranno ritrovare le nostre origini artistiche, sociali, persino quelle politiche, in scena con degli oggetti fluttuanti per aria che simboleggiano le grandi canzoni sospese nei nostri pensieri e nel nostro cuore. Arriva poi uno spettacolo sincero, ideato per sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre, la bolla di sapone: Rime insaponate con Alekos Ottaviucci, “il poeta delle bolle”, è il nuovo appuntamento con le Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì, in scena domenica.

Pattini e musica

Domenica all'Unieuro Arena si potranno ascoltare tante canzoni dello Zecchino d'oro coreografate da una quindicina di gruppi con oltre 300 pattinatori in pista: è il 25esimo Trofeo Mariele Ventre, manifestazione di musica e pattinaggio proposta da Antoniano Bologna e UISP Emilia-Romagna volta a sostenere le iniziative dell'Antoniano di Bologna e per ricordare Mariele Ventre, storica direttrice del Coro.

Carnevale

Sabato un nuovo appuntamento con il Carnevale nei quartieri di Forlì: "Carnevale insieme" vedrà i carri e la sfilata in maschera partire dal parcheggio del Palasport Villa Romiti per arrivare al Quartiere Cava dove sarà offerta una merenda ad i bimbi ed ai ragazzi presenti. La festa si concluderà in allegria con balli, canti e giochi. Prosegue il programma del Carnevale di Meldola nel pomeriggio di sabatocon "Meldola in Maschera": un pomeriggio all'insegna del divertimento per grandi e piccoli con tanti stand di giochi di carnevale, giochi in legno di Nonno Banter 57 Aps, artisti di strada, sfilata delle maschere con premiazione del travestimento più originale.

Mercati e fiere

Sabato sotto i portici di piazza Saffi a Forlì, come ogni secondo sabato del mese, torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino dell'antiquariato: artigianato, usato, riuso e curiosità, oggettistica e lampadari, mobili, libri e fumetti, dischi, collezionismo, vintage e modernariato con tante occasioni, curiosità e memorie del passato da scoprire sui banchi degli espositori. Torna alla Fiera di Forlì Commercianti per un giorno, l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente: domenica i padiglioni di via Punta di Ferro si apriranno alla manifestazione totalmente ed esclusivamente dedicata ai privati senza partita Iva, associazioni, enti di beneficenza i quali, per un'intera giornata, potranno vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà. Domenica tradizionale appuntamento con il Mercatino della Segavecchia: il centro storico di Forlimpopoli si animerà con una grande varietà di proposte, pezzi d’antiquariato, articoli vintage, oggetti usati o riciclati, prodotti d’artigianato.

Arte a tutto tondo

Le sculture dell’artista cesenate Luciano Navacchia approdano al Museo Archeologico di Forlimpopoli da sabato, con la mostra “Dall’antico all’attualità. Donne remote e presenti”: il percorso espositivo si arricchirà, poi, con l’allestimento nella Sala Mostre di una seconda sezione interamente dedicata alla produzione pittorica di Navacchia, che aprirà i battenti sabato 18 febbraio. A Santa Sofia, il centro visita ospita "Il sapere delle mani. Ingegno, competenza, e creatività dell'Appennino nel parco nazionale delle Foreste casentinesi", un progetto dedicato al patrimonio materiale e culturale di generazioni di donne e uomini che vi si sono succedute. "I popoli del Parco" raccoglie tanti anni di lavoro di ricerca etnografica nel territorio oggi ricompreso nell'area protetta. A Forlimpopoli, la Sala Mostre di Piazza Fratti ospita la collettiva a tema libero dell’associazione Amici dell’Arte: saranno in visione oltre una trentina di opere, acquerelli e olio su tela.