Sagra del prugnolo e della fragola, Un giorno nella Rocca, Giornata dei Castelli: un weekend da vedere e da gustare nel Forlivese

Tra sagre, storia, musica, mostre, il fine settimana forlivese si apre. Il fascino del Rinascimento rivive con “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”, la rievocazione storica che da venerdì a domenica animerà il cuore della città artusiana: ispirata ai grandi festeggiamenti che, nel XVI secolo, accolsero Brunoro II Zampeschi di ritorno dalla Francia, la manifestazione giunge quest’anno alla 45esima edizione con un ricco programma di iniziative, sfilate in costume, disfide, visite guidate, iniziative per bambini e famiglie, spettacoli. Ecco gli altri appuntamenti del weekend.

Le sagre

Una festa dedicata ad uno dei frutti primaverili più amati: torna la Sagra della fragola al Campo Sportivo a Fratta Terme di Bertinoro, con due giorni di appuntamenti tra musica, stand gastronomici e fragole, spazio animazione per i bimbi. Torna anche l'evento che celebra il fungo primaverile, protagonista delle cucina, tra tagliatelle, frittate, zuppe: a Cusercoli, domenica appuntamento con la Sagra del prugnolo, tra stand gastronomici, mercatino dell'arte ingegno e delle piante da orto e ornamentali e stand di ambulanti agroalimentari nei quali non mancheranno le specialità dedicate a questo superbo prodotto della natura, declinato in tutte le sue varianti più gustose.

Alla scoperta del territorio

Venerdì all'Ospedale Morgagni-Pierantoni, si svolgerà una visita guidata al grande parco che attornia tutto il nosocomio e alla cappella che si trova al piano terra del Padiglione Allende, adornata dal pittore forlivese Giovanni Marchini (1877 - 1946) con scene devozionali. Continuano gli appuntamenti del Maggio Civitellese: domenica è in programma la "Camminata di Maggio" con un'affascinante itinerario ad anello nei dintorni di Civitella in sentieri poco battuti e immersi nella natura. Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico durante il weekend: per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. Si accendono i riflettori sulla città fortificata di Terra del Sole, nell'anniversario della morte del suo fondatore, Granduca Cosimo I° de' Medici: l'affascinante borgo cinquecentesco, infatti, ospita nel fine settimana il prestigioso evento della Giornata Nazionale dei Castelli.

Il ricordo dell'alluvione

Una giornata dedicata alla cura e alla manutenzione dei sentieri che si snodano lungo il fiume Ronco: domenica a Spinadello - Centro Visite partecipato e nell’area naturale che lo circonda, si potrà visitare la mostra di fotografia naturalistica “Fascino incompreso” con gli scatti di Fabio Savini, partecipare ad una passeggiata dedicata a rettili e anfibi in compagnia della guida ambientale escursionistica Danio Miserocchi e fare 4 passi in modalità “plogging”. Plastic Free, l’associazione di volontariato impegnata in progetti per la salvaguardia del pianeta dall'inquinamento da plastica, celebra l’anniversario dell’alluvione, sabato, con una passeggiata ecologica dedicata alla raccolta dei rifiuti in una delle zone di Forlì maggiormente colpite nel maggio del 2023, i Romiti.

Sabato alla Galleria Zondini Caffè si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "Era il 16 maggio 2023..." di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, che si sono avvalsi della fotografia per scolpire nella memoria le tracce indelebili di un triste passato da superare con l’impegno di tutti e con immancabile fiducia nel futuro. Dalla volontà di rimboccarsi le maniche alla rinascita: sintesi dell’alluvione vissuta sul campo. Ha già aperto i battenti la mostra "Romagna Sfigurata”, realizzata dalla fotografa Silvia Camporesi, alla Sala del Palazzo del Monte di Pietà: la mostra della fotografa forlivese viene proposta in occasione dell'anniversario della alluvione. Sono esposte foto recenti ed inedite, frutto del progetto "Romagna sfigurata", unitamente alla riproposizione delle foto della mostra "Sommersi salvati" ospitata presso l'ex-seminario nell'autunno scorso.

In musica e a teatro

Sabato il Chiostro di Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospita un concerto che trae spunto dallo spirito naturalistico del periodo dove l'arpa è strumento evocativo nell'estetica dei Preraffaelliti: si esibiranno Danilo Rossi alla viola, Filippo Mazzoli al flauto e Susanna Bertuccioli all'arpa, con un programma che comprende C.Debussy, A.Bax, M.Ravel. Nella stessa serata al Castello del Capitano delle Artiglierie a Terra del Sole appuntamento con "Jazz al Castello": nella suggestiva scenografia arriva il Giancarlo Giannini New Quartet che propone brani originali e standards jazz particolarmente arrangiati, senza discostarsi mai dalla matrice Afro-Americana di questa musica che ne rappresenta l’elemento fondamentale. Sabato il tour del pianista forlivese Andrea Missiroli fa tappa al Santuario della Madonna del Lago sito nell'omonima frazione sotto Bertinoro: "Calanchi” non è solo un album, ma è un nuovo gradino, un nuovo step nel percorso artistico di Missiroli, un percorso che ha già all’attivo tante collaborazioni importanti. I Santa Balera saranno invece protagonisti domenica alla Sala Teatro della Fabbrica delle Candele, di un evento che sarà un incontro di giovani musicisti più che un concerto: insieme alla band, saliranno fatti sul palco i ragazzi che stanno partecipando al progetto "Musica sociale a Forlì" in corso alla Fabbrica delle Candele da marzo, con cui suoneranno un brano.

Domenica al teatro della Casa di Riposo Zangheri, un piacevole ritorno per tutti gli ospiti della struttura della suggestiva musica di Giuliano Cavicchi, piano e voce, accompagnato da Mirco Picchi a tastiere e basso, Massimo Picchi alla batteria, Dani Bertoli vocalist: canzoni di ieri, di oggi, di sempre, le più belle melodie d'amore anni '30,'40,'50. Il concerto “Salotti del cantar neogotico”, si terrà invece domenica alla Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale A. Masini: il musicologo Danilo Faravelli, insieme al pianista Pierluigi Di Tella e al violinista Paolo Chiavacci, attraverso i brani di Arvo Part, Claude Debussy, Carl Orff, Ralph Vaughan Williams, Sergei Prokofiev. In occasione delle Celebrazioni della Festa di S. Ellero che si svolgono durante tutto il mese di maggio, domenica a Galeata, nella chiesa abbaziale di S. Ellero va in scena un concerto di musica classica con Nyckelharpa Resonance; lo stesso gruppo è anche protagonista, al mattino, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, dell’ultimo appuntamento dell'edizione 2023/24 dei concerti aperitivo "Quadri musicali".

Dalla musica al teatro, Giacomo Ferrara, volto noto del piccolo e grande schermo, già interprete di successo della serie tv Suburra, presenterà al Teatro Piccolo di Forlì, domenica, il nuovo spettacolo "Diario di un pazzo", per la regia di Alessandro Prete: lo spettacolo, prodotto da Stefano Francioni Produzioni, è liberamente ispirato all’omonimo racconto di Nikolaj Vasìlevic Gogol.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche.

Visitabile al MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli la mostra “Tracce” del pittore Carlo Cola: cesenate di nascita, ma da tempo forlimpopolese di adozione, l’artista torna a uno dei suoi temi ricorrenti, la casa, o forse sarebbe meglio dire le case, come luogo intimo e ricco di suggestione: con la sua pittura calda e sontuosa, Cola nelle sue opere vuole raccontare le storie di chi abitava luoghi un tempo vivi e frequentati; luoghi pieni di tracce. Si intitola “Nostalgia del futuro a Capri” la mostra della pittrice Miria Malandri allestita nella Sala Mostre “Mario Bertozzi” di Forlimpopoli: la mostra si ispira al film ‘Capri revolution’ di Mario Martone uscito nel 2018: il regista ha preso spunto dalla vicenda del pittore tedesco Karl Wilhelm Diefenbach, che nel 1914 fondò sull’isola una comunità ribelle coinvolgendo altri giovani artisti arrivati dal Nord Europa e dalla Russia.

Sabato ianugura alla galleria “A casa di Paola” la mostra di Pasquale Marzelli “Riflessioni al tramonto”: una selezione di tele e tavole dipinte con tecnica mista in cui tornano i temi prediletti dell’artista toscano, a partire dalle vedute collinari, scandite da casolari trascurati, minuscoli borghi dimenticati, agglomerati di abitazioni che raccontano un passato non troppo lontano, eppure così distante. Domenica sarà inaugurata una mostra introspettiva dal titolo "Le Nozze Chimiche di Andrea Mario Bert": la personale, a cura di Davide Boschini e con la partecipazione di Giorgio Feruzzi, è un progetto site-specific che sarà allestito all'interno della Chiesa del Castello di Cusercoli, luogo storico di grande fascino, a cui l'artista si è particolarmente legato.