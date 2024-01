Teatri da tutto esaurito con Paolo Cevoli, Paola Minaccioni e Giovanni Scifoni: ecco il weekend forlivese tra gli ultimi presepi, enogastronomia, musica e spettacoli

Ci sono lo "Stupida show" di Paola Minaccioni, il San Francesco 'pop' di Giovanni Scifoni, i racconti di Marco Marzocca e molto altro, il weekend è l'occasione per esplorare il teatro per tutti, anche per i più piccini. Ci sono inoltre ancora diverse opportunità di ammirare i presepi, da quelli meccanici, a quelli più piccoli e suggestivi, da Forlì a Portico di Romagna. Prendono poi il via manifestazioni enogastronomiche e musicali, con appuntamenti a Bertinoro, con "I pomeriggi del Bicchiere", e Forlimpopoli, dove riparte il Folk club. Ma non è tutto: ecco gli eventi da venerdì a domenica nel Forlivese.

Sui palcoscenici da tutto esaurito

Al Teatro Verdi di Forlimpopoli arriva Marco Marzocca con lo spettacolo "Chi me lo ha fatto fare": venerdì l'attore racconterà senza filtri la sua vita, la trasformazione, gli inizi della sua carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale. Una vita comica perché comico è il minimo comune denominatore di tutta la sua esistenza. Sempre venerdì alla Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca riparte la rassegna di teatro dialettale: la Cumpagnia T.P.R. Doppio Gioco di Faenza metterà in scena la commedia dialettale "Us marida Mingò", tre atti brillanti di Alfredo Visani. La vicenda è ambientata in una modesta casa rurale della campagna faentina. Sabato al Teatro Comunale di Predappio arriva invece Shi Yang Shi con con "Arle-chino. Traduttore-traditore di due padroni", questo spettacolo con Shi Yang Shi è la prima produzione teatrale italiana con un protagonista di origine cinese, recitata in due lingue.

Posti esauriti, al Teatro Piccolo di Forlì, per Giovanni Scifoni che, sabato presenterà il monologo "Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo": orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, lo spettacolo interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura “pop” di Francesco e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma. Sold out anche per lo spettacolo “Andavo ai 100 all'ora” di Paolo Cevoli, in programma sabato al Teatro Mentore di Santa Sofia: un racconto personale che attraversa tutta la vita di Cevoli fino ai giorni nostri, non per dire che “una volta era meglio”, anzi, ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi. Con il monologo di stand-up comedy "Stupida show!", Paola Minaccioni sarà invece protagonista sul palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì domenica, per un'altra serata che ha già registrato il “tutto esaurito”: politica, potere, differenze di genere, violenza, maternità, sessualità, razzismo, egoismo, pornografia, famiglia, individualismo, tensioni sociali, sono solo alcuni dei temi che si intendono affrontare in questo nuovo progetto. Nuova edizione della rassegna Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì: ad inaugurare il cartellone sarà la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro con lo spettacolo "Le avventure di pesce Gaetano", scritto e interpretato da Vania Pucci e ispirato al libro "Il pesciolino nero" di Samad Behrangi. Lo spettacolo si avvale di disegni sulla sabbia curati da Giulia Rubenni e animazioni digitali di Ines Cattabriga.

Musica, enogastronomia e fiere

Inizia il 2024 e la Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli riprende la programmazione dei suoi corsi e, soprattutto, di musica dal vivo con la stagione del Forlimpopoli Folk Club: novità e grandi nomi del folk da domenica con il blues delle radici degli Hooverville Entertainers, che in Sala Aramini presentano "C’era una volta il … Blues" con Fabiano Sportelli, Antonio Giallella, Gabriele Laghi, Marco Bartolini. Parte a Bertinoro l’edizione 2024 dei “Pomeriggi del Bicchiere”, che mette insieme il piacere della cultura e il piacere del gusto: si comincia domenica al teatro Novelli, con una novità. Per la prima volta ai “Pomeriggi del Bicchiere” è protagonista la letteratura per ragazzi, grazie alla presenza di Davide Morosinotto, che presenta “La ladra del vento”.

Torna alla Fiera di Forlì Commercianti per un giorno, l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente: domenica i padiglioni di via Punta di Ferro si apriranno alla manifestazione totalmente ed esclusivamente dedicata ai privati senza partita Iva, associazioni, enti di beneficenza i quali, per un'intera giornata, potranno vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà.

Ultimi weekend per ammirare i presepi

Ancora per qualche giorno a Carpena si può ammirare l'opera di Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi che hanno fatto della costruzione del presepe un’arte meccanica: è di loro progettazione e costruzione un presepe meccanico esteso su cinque metri di lunghezza e due e mezzo di profondità, le cui statue sono state lavorate e adattate una ad una per consentire il movimento a tempo dei diversi personaggi. Portico di Romagna è, per l'ultimo weekend, il "Paese dei Presepi", con natività di ogni genere con la collaborazione dei cittadini, che mettono in mostra le natività fuori dalle abitazioni, sono più di 200 sparsi per tutto il paese. "Meldola città dei presepi" è invece l'occasione per vedere presepi meccanici nella chiesa di San Francesco a Meldola, a Castelnuovo di Meldola e nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ricò, frazione di Meldola. I tre grandi presepi animati sono opera del regista cinematografico e presepista Davide Santandrea, allievo del compianto presepista frate francescano minore conventuale Padre Giovanni Lambertini.

Si può ammirare anche il presepe animato nella Basilica di San Rufillo a Forlimpopoli dal titolo “Sub tutela dei. Sotto lo sguardo di Dio”: il presepe è tutto in movimento e con l'aiuto di un narratore racconta varie scene della vita di Gesù. Il narratore di quest’anno è il giudice Rosario Livatino. Da oltre 27 anni si realizza il presepe nella Basilica di san Rufillo, che da diversi anni è realizzato sotto forma di storia, narrata attraverso varie scene. Le scene sono ideate con l’ausilio di un commento audio, e tutta la movimentazione è sincronizzata con la rappresentazione. Come nel 2022, anche quest'anno non viene allestito il tradizionale presepio delle grotte della Zolfatara, ma per un motivo diverso, legato alle recenti frane: il presepio animato, realizzato dal presepista Davide Santandrea, è allestito nella cantina Zoli sotto la Ca’ de Sanzves a Predappio Alta.

In mostra

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì torna a valorizzare gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, proseguendo il percorso di sviluppo del legame con il mondo dell’arte contemporanea attraverso la mostra “Di chi è questo mio corpo?”, una collettiva curata da Elena Dolcini di nove tra gli artisti più rappresentativi della creatività contemporanea. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art, visitabile da sabato. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.

La sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età ospita la mostra fotografica e documentaria "Custodire per trasmettere. Testimonianze sui femminismi negli anni Settanta a Forlì", organizzata dal Gruppo ricerca femminismi. Sabato apre i battenti nella sala mostre “Mario Bertozzi” della Rocca Ordelaffa una nuova mostra dal titolo “Pinocchio ritorna a Forlimpopoli”: all’inaugurazione parteciperrano i giovani attori del Teatro degli Avanzi di Forlimpopoli che offriranno un assaggio dello spettacolo “Mastro Geppetto alla ricerca del figlio perduto” scritto e diretto da Denio Derni.