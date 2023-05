Notte dei musei, Fiorimpopoli, Sagra del prugnolo, Fattorie aperte, Maggio civitellese: un tuffo nel weekend forlivese

Un weekend di arte, ma anche di enogastronomia, feste e manifestazioni tradizionali, di opportunità per le famiglie di stare a contatto con la natura, di musica, sport e cucina. Sono tanti gli appuntamenti sul territorio: ecco gli eventi nel forlivese da venerdì a domenica.

Notte dei musei

Sabato orna la Notte Europea dei Musei: i Musei Civici di San Domenico e Palazzo Romagnoli resteranno aperti fino alle 23:00, così come la mostra “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968” allestita nelle sale dell’antico convento. La speciale apertura serale consentirà al pubblico di visitare una delle esposizioni più apprezzate ed originali del 2023 in un contesto di particolare suggestione. A Palazzo Romagnoli sarà possibile partecipare ad una visita guidata dal titolo “La moda nella Collezione Verzocchi”. Anche il Maf di Forlimpopoli partecipa proponendo una visita guidata: "Forum Popili: tante storie nella storia" è la narrazione, attraverso i numerosi reperti custoditi nel museo, della storia di Forlimpopoli dal Paleolitico al Rinascimento.

Sagre e feste tra Civitella e Cusercoli

Proseguono gli eventi per il Maggio civitellese e le celebrazioni in onore della Madonna della Suasia: nel piazzale del Santuario, domenica stand gastronomici e musica dell' "Orchestra Claudio di Romagna", a seguire lo spettacolo comico con Duilio Pizzocchi. Torna a Cusercoli , sempre domenica, la Sagra del Prugnolo, il fungo atipico che spunta a primavera inoltrata nell'Appennino romagnolo. Stand gastronomici dove gustare le specialità preparate con il delizioso frutto del sottobosco, mercatino dell'ingegno, mercato di piante da orto e ornamentali e stand di prodotti tipici.

Fiorimpopoli

Torna anche Fiorimpopoli con la 17esima edizione ad animare e colorare il centro di Forlimpopoli portando in strada mercatini di piante e fiori, concerti, pranzi e cene in piazza, spettacoli e tante altre iniziative per grandi e piccini. Un programma che dura da venerdì a lunedì offrendo un calendario fitto di iniziative.

Fattorie aperte

Riscopri il valore della terra. È l’invito di Fattorie Aperte, rassegna promossa dalla Regione Emilia-Romagna che ogni anno offre l'opportunità di conoscere il territorio e il patrimonio agroalimentare regionale attraverso la testimonianza degli agricoltori. Tante le iniziative organizzate nelle 103 fattorie e nei 15 musei del gusto in questa 24esima edizione. Domenica appuntamento all' Azienda agricola Valentini a Castrocaro Terme Terra del Sole, Borgo Basino a Cusercoli, nel comune di Civitella di Romagna, Campo Rosso, Fattoria Bosco Verde e Fattoria Paradiso

Musica

Sabato al Teatro Diego Fabbri, in conclusione della rassegna organizzata da Forlimusica, il direttore d’orchestra Marco Boni dirigerà l’Orchestra Bruno Maderna. Assieme a loro il violino solista Boris Belkin, che si è esibito in tutto il mondo con le maggiori orchestre e con i maggiori direttori. Si passa poi ad un concorso canoro nel quale musicisti giovani e meno giovani possono cimentarsi per trasmettere emozione attraverso la musica: “Note di cuore”, del quale domenica si terrà la finale all’arena Hesperia di Meldola.

Il Libro di Benedetta Rossi

Domenica all’interno della galleria del centro commerciale Punta di Ferro, Benedetta Rossi presenta il suo libro "Benvenuti in casa mia", dove racconta tante ricette semplici ma efficaci: un appuntamento per chi nella vita ama cimentarsi dietro i fornelli, un'occasione per dialogare e ricevere consigli pratici per risparmiare sia in cucina che in ogni stanza della casa.

Sport

Mediare l’avventura con il furore agonistico, ammirare migliaia di km percorrendo la dorsale di un continente alla ricerca dei nostri veri limiti fisici e mentali significa essere un Adventure Cyclist, come Stefano Romualdi che ha affrontato sfide in tre continenti cercando l’equilibrio tra la propria determinazione e la propria curiosità: venerdì al circolo Inzir, Romualdi sarà ospite e spiegherà come si riesce a mediare una grande sfida agonistica con la bellezza mozzafiato di alcuni dei luoghi più ostili e più attraenti del pianeta. Con l'organizzazione di Skateschool Cesena e il supporto di Pattinodromo Forlì è in programma per domenica allo skatepark Dragoni un Best Trick under e over 14 ad iscrizione gratuita.

Arte a tutto tondo

100 artisti e dei 50 stilisti e couturier sono protagonisti di L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968, la grande mostra ideata e realizzata da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì negli spazi del Museo Civico San Domenico, dal 18 marzo al 2 luglio. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, l’esposizione è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Il periodo preso in considerazione attraversa tre secoli: dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Un racconto unico. Un percorso espositivo di confronti che comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei. “Magnifici parati. Vesti liturgiche della Diocesi forlivese dal XVI al XIX secolo" è il titolo della mostra che allestita da sabato in Vescovado, realizzata in occasione della mostra ai Musei San Domenico: cambiano i tempi e queste preziose vesti religiose sono visibili nell' esposizione organizzata dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro.

S’intitola "Se ci fosse luce sarebbe bellissimo" la mostra personale di Elena Bellantoni, visitabile presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì: curata da Nadia Stefanel, l’esposizione restituisce il percorso di ricerca condotto dall’artista all’interno dell’azienda Dino Zoli Textile, con la partecipazione attiva dei dipendenti, la frequentazione dei luoghi, la valorizzazione dei materiali e delle risorse aziendali. Sempre in città si può visitare la speciale mostra dal titolo “Flow of Flowers”, fortemente voluta e ospitata nell’atelier Room56, che raccoglie così le variopinte opere floreali di Cosetta Gardini, la vivace energia dei collage di Maria Donata Papadia e gli scientifici acquarelli botanici di Sandra Santolini: è un connubio artistico tra tre donne, tre artiste, tre visioni diverse per un unico flusso di emozioni, passioni e colori che fioriscono in distinte tecniche per ritrarre e riprodurre un soggetto comune: il fiore.

Nuova esposizione di modellini Ferrari organizzata da Piero Gardini, presidente del Ferrari Club Forlì, all'interno del suo negozio di "Magic Model" dopo quella dedicata all'evoluzione delle stradali del Cavallino Rampante. Il mese di maggio è dedicato al campionato Challenge: si potranno ammirare esemplari realizzati da prestigiose case di modellismo, dalla Ferrari 355 alla 488, passando dalla 360, 430 e 458. La mostra di opere e arredo design di Giuseppe Bertolino, è aperta da sabarto al Museo Archeologico di Forlimpopoli: le opere scelte per "Evocazio" sono un percorso di Bertolino, atti tangibili del suo lavoro di artista. La sua arte privilegia il manufatto, la concretezza del fare, la creazione frutto di ricerca e sperimentazione dove l'artista immagina e racconta attraverso il colore mondi immaginari, idee fantastiche, emozioni, sensazioni, che attraverso il colore prendono forma, assumono forme proprie lontane dalla comune rappresentazione della realtà.

L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. La mostra “Apparizioni” raccoglie, nel suggestivo spazio della Galleria Michelacci (ex Chiesina dell’Ospedale) nel cuore di Meldola, le opere di Giuseppe Biagi, Marcello Chiarenza, Stefano Gattelli, Enrico Lombardi, Alberto Mingotti, Monica Spada, Giorgio Tonelli: contiene uno spaccato significativo della “Nuova figurazione italiana”.