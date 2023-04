Falò a Rocca, Diabetes Marathon, Tesori aperti, Andrea Delogu, Concerto di Pasqua: weekend intenso nel forlivese

E' un fine settimana davvero denso di eventi quello che si apre nel forlivese, a partire dal 'compleanno' della Diabetes Marathon. C'è poi la già citata manifestazione a Rocca, che promette anche quest'anno un grande spettacolo. I teatri ospitano "40 e sto" con Andrea Delogu, ma anche la presentazione della rete Oncologica ed Emato-oncologica della Regione Emilia-Romagna. Una serie di concerti conducono dalle atmosfere della musica persiana al concerto di Pasqua, poi si va alla scoperta del territorio. Ma non è tutto, ecco gli eventi da venerdì a domenica.

10 anni di Diabetes Marathon

Domenica Diabetes Marathon sposa l’ambiente e la sua decima edizione si veste dei colori della natura attraversando, con i suoi percorsi adatti a tutti, atleti, corridori amatoriali, camminatori e famiglie, i parchi e i giardini più belli di Forlì. I 10 km del percorso attraversano i parchi e giardini più belli e suggestivi della città: Parco della Resistenza, Parco delle Stagioni, Parco Incontro, Giardini Silver Sirotti, Parco Franco Agosto, Giardino dei Musei del S.Domenico. Tanti i chilometri immersi nel verde e nella natura, tanto che questa speciale edizione è stata chiamata: “Diabetes Marathon dei Parchi”. Per chi vuole affrontare un percorso più breve ci sarà l’opzione 6,5 chilometri.

Festa del falò a Rocca

La magica notte di Rocca San Casciano torna con la tradizionale Festa del Falò, manifestazione famosa in tutta Italia che getta le sue radici nella notte dei tempi. Con l’accensione di giganteschi falò in competizione fra i due Rioni, circondati da un suggestivo spettacolo pirotecnico ovvero “I Botti”, ci si ritrova immersi in un’atmosfera davvero magica. La competizione continua con le sfilate di carri allegorici e si conclude con i balli in piazza fino a notte fonda. Sabato e domenica lo spettacolo, mentre i pagliai sono già in costruzione.

Sui palchi dei teatri

Andrea Delogu, nota attrice, conduttrice radiofonica e televisiva e scrittrice, venerdì sarà in scena al Teatro Il Piccolo di Forlì con "40 e sto", da lei stessa ideato insieme a Rossella Rizzi e scritto insieme ad Alberto Caviglia e Giovanna Salvatori: è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni, il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Sabato sullo stesso palcoscenico nell’ambito della rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, il Teatro delle Albe presenta "Mille anni o giù di lì", uno spettacolo nato dall’incontro dell’attore Luigi Dadina con Davide Reviati, fumettista, e Francesco Giampaoli, musicista, tutti e tre legati, per storia familiare, al petrolchimico dell'Anic e al suo Villaggio. E’ Meldola la prima tappa degli incontri a teatro per presentare la Rete Oncologica ed Emato-oncologica della Regione Emilia-Romagna: l’appuntamento è venerdì al Teatro Gian Andrea Dragoni di Meldola: nell'occasione sarà distribuito il libro "Uniti contro il cancro". Va in scena invece sabato al Teatro G.Verdi di Forlimpopoli lo spettacolo "Pinocchio - Storia di un burattino": lo stupore di una magia avverata, che si materializza davanti agli occhi attraverso le maschere e i pupazzi di Massimiliano Bolcioni, la maestrìa sul palco di Andrea Fedi e Stefano Naldi e la libera creazione di un regista come Naldi, incanta e stupisce l’osservatore-spettatore lasciando apparire sul suo volto, grande o piccino che sia, quella maschera fatta di errori e di cose giuste, di coraggio e paura, ragione e incoscienza che si chiama Pinocchio.

Il ricordo di Roberto Ruffilli

Domenica la Città di Forlì ricorda il professor Roberto Ruffilli, nel 35esimo anniversario della sua uccisione da parte di un commando terroristico delle Brigate rosse. Il programma prevede anche l'incontro "Roberto Ruffilli e i problemi del nostro tempo" a Palazzo Albicini, con la relazione di Muro Felicori, assessore alla Cultura e Paesaggio Regione Emilia-Romagna.

Musica e dintorni

L’Ematologia dell’Irst esce dall’Istituto e va sul territorio per dialogare con pazienti, gente comune e medici di base grazie ad “Emato-Irst on the road”: si parte venerdì al Naima Club di Forlì con il primo incontro dedicato al do come prima nota musicale ma anche come “Dare e Donare”. Si tratterà delle anemie con i medici Delia Cangini e Pier Paolo Fattori, intrattenimento musicale con The Good Fellas Band e percorso enogastronomico per tutti i partecipanti. Sempre venerdì nella Chiesa di Sant'Antonio Abate in Ravaldino, va in scena "Echi di gioia", concerto per organo e tromba con Roberto Rigo e Stefania Mettadelli: il duo tromba e organo è un grande classico tra le varie formazioni che può vedere l’organo come strumento d’insieme e non come solista. E' poi il turno di un viaggio senza tempo nell’universo affascinante della musica persiana che fonda le sue radici in tempi antichissimi: nella stessa serata all'Associazione Inzir Viaggiatorincircolo ci sarà il Trio Lulian con D. Madani al Tar, S.M. Ahmadpanah al Santur., A. Madani alle percussioni. Seconda edizione per il "Concerto di Pasqua" che il Coro Città di Forlì proporrà sabato nella basilica di San Mercuriale: dopo la tradizione del Concerto di Natale prosegue anche questo appuntamento che per il 2023 vedrà il coro, che 2018 è diretto dal maestro Omar Brui, spaziare dalla Requiem di G. Faurè alle musiche di Vivaldi, Mozart, Bizet e Marcello. “La cura del corpo e la cura dell’anima” è invece il concerto lirico-vocale in programma domenica a Terra del Sole presso la Chiesa di Santa Reparata, per celebrare la memoria di un luminare della scienza medica, nel mese del suo compleanno e nel terzo anniversario dalla sua scomparsa: Dino Amadori. Domenica nella Sala Sangiorgi dell'Istituto Masini di Forlì termina la prima parte della rassegna "Genio e Gioventù": per l'occasione si esibiranno due giovanissimi concertisti romagnoli, Filippo Castelluzzo e Giada Moretti.

Verso il Festival di Caterina

Si alza il sipario sulle quattro giornate di avvicinamento alla terza edizione del Festival Caterina Sforza di Forlì - L’anticonformista 2023, ispirato all’icona della guerriera di Romagna, signora della Rocca di Ravaldino: il primo appuntamento da segnare in calendario è quello di venerdì mattina a Palazzo Romagnoli, con la storia di erranza e resilienza di Gracia Nasi, figura di donna ancora poco esplorata, nata nel 1510 - un anno dopo la scomparsa della “Leonessa della Romagna”.

Alla scoperta del territorio

Un weekend dedicato alla scoperta e riscoperta dei luoghi, veri e propri tesori, riconducibili allo sviluppo e al ruolo di grande prestigio che interessarono Castrocaro Terme e Terra del Sole a partire dal Medioevo: il Festival “Tesori aperti” è una full-immersion nel suggestivo patrimonio storico-culturale di questo territorio, 10 scrigni normalmente inaccessibili, che in questa occasione il Comune, le Parrocchie e le proprietà private apriranno al pubblico per poterne ammirare la loro affascinante bellezza. A Spinadello in programma per sabato e domenica due iniziative per gustare la primavera camminando e una sessione di disegno naturalistico open air: passeggiata al tramonto lungo il fiume e poi secondo attesissimo appuntamento insieme ad Andrea Erbacci, chef del ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli, dedicato al riconoscimento dei fiori e delle erbe spontanee mangerecce. L'area archeologica della Villa di Teodorico a Galeata sarà visitabile ad accesso libero la domenica: le indagini archeologiche, curate prima dall'Università di Bologna ed attualmente dall'Università di Parma, hanno portato alla luce parti del settore residenziale e l'impianto termale di questa grande dimora databile al VI secolo d.C. ed attribuita al re Teodorico. Sabato, con appuntamento e partenza dal parco Paul Harrys di Forlì, si svolgerà una camminata condotta da Gabriele Zelli che toccherà alcune zone della città: erranno raccontate le storie del parco, poi i partecipanti all'iniziativa saranno condotti al Cimitero Monumentale e la camminata proseguirà passando all'interno del Cimitero di guerra degli Indiani di via Ravegnana per poi raggiungere l'ex Foro Boario.

Cava Gym Cup

Domenica torna la Cava Gym Cup - 3° Trofeo Pietro Brini: competizione dedicata a tutti i ginnasti e le ginnaste dei corsi di base della Polisportiva Cava Ginnastica, intitolata al presidente della società sportiva prematuramente scomparso: si tratta di una gara in piena regola, nata ormai più di 20 anni fa e riproposta annualmente per dare la possibilità a tutti gli atleti dei corsi di ginnastica artistica e ginnastica ritmica di mettersi in gioco e confrontarsi prima di tutto con sé stessi, dimostrando al pubblico presente i traguardi raggiunti nel corso dell’anno sportivo. Chiuderanno la giornata di competizioni i più piccoli dei corsi di baby-gioco ginnastica.

Arte a tutto tondo

100 artisti e dei 50 stilisti e couturier sono protagonisti di L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968, la grande mostra ideata e realizzata da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì negli spazi del Museo Civico San Domenico, dal 18 marzo al 2 luglio. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, l’esposizione è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Il periodo preso in considerazione attraversa tre secoli: dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Un racconto unico. Un percorso espositivo di confronti che comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei. L’esposizione forlivese, la prima del suo genere, somiglia a un vero e proprio kolossal. Quest’anno l’evento collaterale modiglianese si chiamerà ‘I AM’, acronimo delle parole arte e moda che caratterizzano la mostra principale: si tiene da domenica nell’ex chiesa di San Rocco. Un’altra mostra intitolata ‘Sogno’, anch’essa evento collaterale modiglianese, sarà visitabile da domenica nella sala della Misericordia .

S’intitola invece "Se ci fosse luce sarebbe bellissimo" la mostra personale di Elena Bellantoni, visitabile presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì: curata da Nadia Stefanel, l’esposizione restituisce il percorso di ricerca condotto dall’artista all’interno dell’azienda Dino Zoli Textile, con la partecipazione attiva dei dipendenti, la frequentazione dei luoghi, la valorizzazione dei materiali e delle risorse aziendali. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2023, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena ospita fino a venerdì presso la sua sede di Forlì la mostra Pietro Zangheri grande naturalista italiano del '900: grazie a una serie di tavole illustrate con disegni originali, l'esposizione intende ricordare la figura del grande naturalista forlivese Pietro Zangheri, che dedica alla Romagna oltre 60 anni di ricerca naturalistica e più di duecento pubblicazioni, anche al fine di promuoverne il messaggio culturale, che invita tutti noi alla salvaguardia del patrimonio naturale del nostro territorio e non solo.

Nella cornice dell’Oratorio San Sebastiano a Forlì, da venerdì è visitabile la mostra personale di Carlo Ravaioli dal titolo “SmArt Cities - prefigurazioni di città future”, un racconto immersivo nelle città del futuro sempre più trasformate dalle tecnologie, ottenuto con un sapiente gioco di dipinti su tela. In mostra alcune delle più significative opere della produzione artistica di Ravaioli, che da oltre dieci anni raffigura le città come metafore filosofiche, sociali e antropologiche. Da sabato alla Galleria Manoni 2.0 è aperta la mostra "Insieme per Pediatria. Dall'amatore al professionista": 8 fotografi esporranno momenti del loro percorso di emozioni. Con l'occasione, chi vorrà, potrà portare un contributo al Reparto di Pediatria della città e volendo, lasciando il proprio recapito, partecipare all'estrazione delle opere in mostra, fino a esaurimento. Per la quarta edizione del progetto iOKreo il titolo scelto è “Sulla stessa barca…”, un tema che è stato sviluppato dai ragazzi in molteplici interpretazioni e con diversi risultati artistici: l’esposizione delle opere creative realizzate dagli adolescenti è aperta al Palazzo Vescovile di Forlì.

L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. La Mostra Concorso Premio d'arte Caterina Sforza Logos, a cura di Marilena Spataro e Francesca Caldari, nuovamente ospitata presso le suggestive sale del Palazzo Pretorio di Terra del Sole e giunta quest'anno alla sua quarta edizione, è un omaggio a Caterina Sforza, signora di Imola e contessa di Forlì, emblema di ingegno, coraggio e risolutezza, sicuramente importante esempio di femminilità. La mostra “Apparizioni” raccoglie fino a venerdì, nel suggestivo spazio della Galleria Michelacci (ex Chiesina dell’Ospedale) nel cuore di Meldola, le opere di Giuseppe Biagi, Marcello Chiarenza, Stefano Gattelli, Enrico Lombardi, Alberto Mingotti, Monica Spada, Giorgio Tonelli: contiene uno spaccato significativo della “Nuova figurazione italiana”.